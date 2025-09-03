La Brújula de la Economía: Ryanair, Pobreza y el despido del CEO de Nestlé

El programa "La Brújula de la Economía" de Onda Cero, conducido por Rafa Latorre, abordó en su emisión de hoy una amplia variedad de temas económicos y sociales que van desde la reducción de la oferta de vuelos de Ryanair hasta cuestiones sobre la pobreza en España y el controvertido despido del CEO de Nestlé.

Reducción de oferta de Ryanair y conflicto con AENA

Uno de los temas centrales fue el anuncio de Ryanair sobre un recorte de un millón de asientos para la próxima temporada de invierno en España, especialmente en aeropuertos pequeños y en Canarias. La directora de Comunicaciones de Ryanair explicó que esta medida es una respuesta a la subida de las tasas aeroportuarias, que aumentarán un 6,6% el próximo año tras una década congeladas.

El conflicto con AENA y el gobierno español, que calificaron a Ryanair de deshonesta, también fue un punto destacado en la discusión, con representantes sindicales calificando la postura de la aerolínea de chantaje. El debate incluyó las implicaciones para usuarios, aeropuertos regionales y la competencia con otros modos de transporte como el tren de alta velocidad.

Pobreza en España y crítica social

El programa también trató la preocupación por el elevado nivel de pobreza en España, especialmente en familias jóvenes y monoparentales. Según datos presentados, España tiene una de las tasas de pobreza más altas de la Unión Europea, superada solo por países como Bulgaria, Grecia y Rumanía. Se destacó que mientras la protección social funciona bien para personas mayores, la protección a familias con niños pequeños es insuficiente, lo que pone en riesgo el futuro de las nuevas generaciones.

El despido del CEO de Nestlé y ética empresarial

Otro tema relevante fue el despido del CEO de Nestlé por ocultar una relación romántica con una subordinada, asunto que generó una discusión sobre la transparencia y la ética dentro de las multinacionales. Se explicó cómo la compañía realizó una investigación exhaustiva, incluyendo acceso a correos y dispositivos, para esclarecer el caso y subrayar la importancia de la comunicación transparente en las relaciones laborales para evitar conflictos de interés y asegurar la correcta gobernanza corporativa.

Cultura y ocio digital

Además, el programa incluyó un espacio cultural dedicado al cine, con un análisis detallado de la película "Las uvas de la ira" dirigida por John Ford, destacando su denuncia social del periodo de la Gran Depresión y la lucha de las familias por sobrevivir, enlazando estos temas con reflexiones económicas actuales.