La Brújula de la Economía: El paro, la reindustrialización de Europa y los efectos de los aranceles

'La Brújula de la Economía' abordó una amplia gama de asuntos de interés económico, comenzando por la noticia positiva de la bajada del paro y el aumento del empleo en mayo, aunque matizada por una ralentización en la creación de puestos de trabajo. Los tertulianos también analizaron la presión internacional sobre la industria europea, el impacto de la política arancelaria de Estados Unidos, la crisis energética tras el apagón que afectó a España y Portugal, y las últimas novedades en el ámbito empresarial y sindical.

El empleo mejora, pero se ralentiza

La noticia de apertura fue la bajada del paro en mayo y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, con casi 58.000 desempleados menos y 196.000 nuevos afiliados. Sin embargo, los tertulianos advirtieron que la creación de empleo muestra signos de desaceleración y que el pasado mes de mayo ha sido el más flojo del último lustro, especialmente en lo que respecta al empleo entre extranjeros. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, calificó la reducción del paro como "absolutamente histórica", afirmando que "gobernar para la gente trabajadora sí da frutos".

Empresas y diálogo social en el centro del debate

Durante la jornada empresarial organizada por Foment del Treball en el Congreso, su presidente, Sánchez Llibre, reivindicó el papel de las empresas en la democracia y la necesidad de recuperar la confianza en el sistema. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció la "involución del diálogo social", poniendo de manifiesto las tensiones existentes entre patronal y sindicatos.

Aranceles, previsiones económicas y reindustrialización

La tertulia también analizó la inminente subida de aranceles estadounidenses al acero y su impacto en la economía europea y española. La OCDE ha rebajado las previsiones de crecimiento para España al 2,4%. Además, Elon Musk calificó la reforma fiscal de Donald Trump como una "abominación repugnante". En este contexto, Antonio Brufau, presidente de Repsol, defendió la necesidad de reindustrializar Europa para no perder competitividad frente a Estados Unidos, advirtiendo: "No podemos continuar perdiendo competitividad. No podemos continuar perdiendo dosis de poder en el planeta. Cada vez vamos a menos. Estados Unidos cada vez va a más".

Crisis energética y exigencias de los consumidores

El reciente apagón eléctrico que afectó a España y Portugal fue otro de los temas centrales. La OCU exigió al Gobierno claridad y garantías para que el suministro no vuelva a fallar. El Gobierno propuso a las eléctricas pactar una explicación común sobre el apagón, oferta que fue rechazada por las compañías. Ignacio Rodríguez Burgos ironizó sobre la posibilidad de que la explicación del apagón llegue antes desde Portugal o Bruselas que desde Red Eléctrica.

Actualidad empresarial y sindical

En el ámbito empresarial, las patronales bancarias han presentado un recurso contra el impuesto especial a la banca. Telefónica investiga un ciberataque a Movistar en Perú con acceso ilegal a datos de clientes. Correos ha prejubilado a 415 empleados, mientras que Volkswagen ha firmado un acuerdo de prejubilación para 20.000 trabajadores en Alemania y congelado el salario de 130.000 empleados. El sindicato IG Metall teme que la caída de ventas derive en más despidos y posibles cierres de fábricas. Además, Adif ha aplazado la segunda fase de la liberalización de la alta velocidad hasta después del verano.

En Cantabria, la huelga del metal arrancó con enfrentamientos y paros masivos, afectando a más de 22.000 trabajadores y al 40% del PIB industrial de la región. La CEOE pidió contundencia contra los "piquetes violentos" y el Gobierno de Cantabria instó a patronal y sindicatos a llegar a un acuerdo.