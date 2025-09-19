La Brújula de la Economía: La Opa al Sabadell, presupuestos y el problema de la vivienda

En el último programa de La Brújula de la Economía, emitido en Onda Cero, Rafa Latorre y sus colaboradores hicieron un exhaustivo repaso a los principales temas económicos nacionales e internacionales que han marcado la agenda de la semana.

El foco inicial estuvo puesto en una de las batallas más prolongadas y complejas del sector financiero español: la OPA que el BBVA ha lanzado sobre el Banco Sabadell, una operación que lleva casi 17 meses y que enfrenta la resistencia férrea de la entidad catalana. Según explicó el presidente de Sabadell, José Olivo, la oferta del BBVA es "mala" y la rechazará por completo, mientras que su consejero delegado indicó que, de acuerdo con sus datos, ningún accionista minoritario ha aceptado el canje de acciones ofrecido.

El difícil escenario para los presupuestos del Estado

A continuación, los analistas debatieron el difícil escenario que afronta el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, en medio de la negativa de figuras como Carlos Puigdemont, cuya postura parece destinada a impedir la aprobación. En este contexto, se subrayó la creciente debilidad política de Sánchez, marcado por la ausencia de presupuestos y la dificultad para gobernar.

Auge del mercado inmobiliario español

El programa continuó con una panorámica del mercado inmobiliario español que alcanza niveles de precios no vistos desde hace 17 años. Se destacó que el precio medio del metro cuadrado roza los 2.093 euros, con subidas que superan el 10% solo en lo que va de año. Como muestra del auge, se mencionó la construcción de nuevos rascacielos de lujo en ciudades como Benidorm, donde un apartamento se ha vendido incluso antes de que la torre esté terminada por más de 3 millones de euros.

Quiebra empresarial en Estados Unidos y riesgos crediticios

Además, se abordaron otros asuntos económicos internacionales, como la reciente quiebra de una empresa estadounidense dedicada a préstamos para compradores sin historial crediticio, un episodio que recuerda riesgos de modelos crediticios subprime del pasado reciente.

Estrategia empresarial y política en la industria mediática estadounidense

Por último, el programa dedicó espacio a la industria mediática estadounidense y la estrategia empresarial y política alrededor de la adquisición de medios. Se explicó cómo la familia Ellison, ligada a Oracle, ha tomado control de Paramount y busca expandirse adquiriendo Warner Bros, lo que podría significar un cambio significativo en la propiedad de importantes cadenas televisivas y plataformas en EE.UU., con ecos políticos que implican la expansión del control conservador sobre medios.