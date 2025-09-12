La Brújula de la Economía: La OPA al Sabadell, la inflación y Paramount

En la última emisión de La Brújula de la Economía en Onda Cero, con la colaboración de Fernando Cano, Ignacio Rodríguez Burgos, Bea Triguero y Jesús Rivas, se hizo un exhaustivo repaso a varios temas cruciales para comprender la actualidad económica y sus repercusiones sociales. Los especialistas abordaron desde las turbulencias en el sector bancario hasta los retos energéticos y alimentarios que afectan al poder adquisitivo de la ciudadanía.

La batalla por el control del Sabadell

Uno de los temas más destacados fue el rechazo de la OPA (Oferta Pública de Adquisición) por parte del Consejo de Administración del Banco Sabadell, que calificó la oferta del BBVA como "nacida muerta". A pesar del rechazo inicial, se indicó que si el BBVA sube su propuesta, el banco estaría dispuesto a negociar. El inversor mexicano David Martínez también expresó que espera una oferta competitiva. Este pulso puso en evidencia el complejo balance entre intereses de accionistas particulares e institucionales y las expectativas sobre la rentabilidad y el futuro del grupo bancario.

El mega plan de inversión en redes energéticas

El Gobierno ha lanzado un ambicioso plan de inversión de 13.600 millones de euros hasta 2030 en las redes de transporte eléctrico para mejorar la competitividad y atender la demanda actual, que multiplica por tres el consumo previsto. Esta estrategia responde a denuncias del sector eléctrico y a los “cuellos de botella” que limitan la llegada de proyectos industriales, imprescindible para la transición hacia una economía sostenible y descarbonizada.

Inflación moderada pero desigual en los precios de alimentos

Aunque la inflación interanual se mantuvo estable en un 2,7% en agosto, gracias a la moderación en el precio de la electricidad, se constataron incrementos significativos en productos básicos como huevos (+18%), carne (+15,5%), pescado y legumbres, mientras que otros como el aceite de oliva bajaron más del 40%. La gripe aviar complica aún más la situación, adelantando posibles aumentos de precios en alimentos esenciales, lo que impacta especialmente en los hogares más vulnerables.

Fusiones y movimientos en la industria del entretenimiento

En un capítulo dedicado al mundo empresarial y cultural, se analizó la oferta de compra de Paramount, propiedad de David Ellison (hijo del magnate Larry Ellison), a Warner, con gran interés por el espectro mediático que involucra canales, productoras y contenido audiovisual. Este movimiento evidencia la concentración empresarial en sectores clave y la competencia feroz por el control de contenidos en la era digital.

Perspectivas en políticas públicas y presupuestos

Finalmente, el equipo de La Brújula de la Economía debatió sobre el incierto futuro de los presupuestos y las tensiones políticas que afectan su aprobación. Se destacó que, aunque los presupuestos son importantes para la ciudadanía, la supervivencia del gobierno y sus alianzas políticas parecen predominar en las negociaciones, con escenarios donde la presentación puede ser simbólica y diseñada para evitar caídas políticas antes que para implementar reformas significativas.

Esta emisión se presenta como una radiografía indispensable para entender la complejidad de la economía española y global en un contexto de incertidumbre y cambio acelerado, con información clara, análisis riguroso y voces autorizadas que ayudan a quienes escuchan a tomar el pulso a la realidad financiera y social del país.