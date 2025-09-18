La Brújula de la Economía: Inversión en aeropuertos, la reforma del despido y la crisis de la vivienda

En la última entrega de "La Brújula de la Economía", el programa de Onda Cero ha analizado en profundidad asuntos de gran relevancia para la economía española, con la participación de expertos como Ignacio Rodríguez Burgos y Paco Pascual. Se abordaron temas desde la millonaria inversión en aeropuertos hasta las complejas negociaciones políticas sobre la reforma del despido y la problemática del acceso a la vivienda.

Plan millonario para modernizar los aeropuertos

El programa destacó el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un ambicioso plan de inversión de 13.000 millones de euros en la red de aeropuertos gestionada por AENA para el período 2027-2031. Entre las actuaciones previstas están la integración de las terminales 1, 2 y 3 del Aeropuerto de Madrid-Barajas y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat para alcanzar una capacidad de 70 millones de pasajeros anuales. También se contemplan mejoras en infraestructuras importantes en Canarias, Valencia, Baleares y Andalucía. Sin embargo, la medida ha generado tensiones con Ryanair y conflictos políticos en torno al control catalán del gestor aeroportuario.

La reforma del despido restaurativo y su impacto político

En el debate político, La Brújula de la Economía informó sobre la pretensión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de impulsar la reforma del "despido restaurativo" para endurecer las indemnizaciones por despido improcedente, una medida que intenta corregir la sensación de que actualmente estas indemnizaciones no protegen lo suficiente el empleo y resultan baratas para las empresas. Este asunto ha generado controversia con la patronal y tensiones en el seno del bloque de investidura, y será objeto de diálogo social en una mesa que se constituirá en octubre.

Tensiones en el ámbito lingüístico y político

El programa también repasó la polémica generada por el acuerdo entre el Gobierno y Junts para la obligatoriedad del catalán en las empresas con más de 250 empleados en territorios con lenguas cooficiales, que ha suscitado confusiones y debate sobre los límites y la libertad empresarial. Las críticas se han centrado en el aumento de costes para las empresas y la posible división política que genera este tipo de iniciativas.

Crisis de la vivienda y su efecto en los jóvenes

"La Brújula de la Economía" subrayó la problemática actual en el mercado de la vivienda, especialmente para los jóvenes que se ven obligados a permanecer en sus ciudades de origen por la imposibilidad de acceder a alquileres asequibles en las urbes universitarias. La demanda de plazas en colegios mayores ha aumentado un 15%, convirtiéndose en una opción cada vez más popular frente a un mercado inmobiliario marcado por el encarecimiento. Esta situación está provocando frustración y truncamientos en proyectos vitales de muchos jóvenes.

Otros asuntos destacados

El programa abordó también la lucha contra la piratería digital, que genera pérdidas millonarias y destruye puestos de trabajo en la industria cultural española; el incremento de los fondos para ayudas a la compra de vehículos eléctricos, y el interés internacional por la plataforma TikTok en el marco de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, donde se debate el control del algoritmo y su impacto social.