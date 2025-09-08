La Brújula de la Economía: Inestabilidad en Francia, Triunfo peronista en Argentina y emergencia climática en el Levante

El programa "La Brújula de la Economía" presentado por Rafa Latorre en Onda Cero dedicó su emisión reciente a analizar temas económicos, políticos y sociales de gran actualidad, incluyendo la crisis de deuda en Francia, la agitación política en Argentina, las tensiones sindicales en España, y la alerta meteorológica que afecta al Levante español.

Francia ante el desafío del déficit y la inestabilidad política

El programa abordó la delicada situación política francesa tras la derrota del gobierno en la moción de confianza, enfatizando el reto que supone gestionar un déficit público cercano al 6% y una creciente deuda estatal que ya alcanza niveles preocupantes. Rafa Latorre y sus colaboradores analizaron la posibilidad de un nombramiento de un nuevo primer ministro para intentar romper el bloqueo político, en un momento en que la mayoría parlamentaria resulta insuficiente para impulsar reformas económicas necesarias. Se destacó la incertidumbre que este escenario genera en los mercados europeos y el riesgo de contagio para otras economías regionales como España.

Argentina: la derrota de Milei y el resurgir del peronismo

Se repasó el contundente resultado electoral en Buenos Aires, donde el peronismo logró una gran victoria frente a las propuestas de Javier Milei, evidenciando la falta de continuidad política que este último tenía. En el análisis se consideraron tanto factores económicos como la gestión del tipo de cambio y la inflación, como los recientes escándalos de corrupción que afectaron la imagen del presidente argentino. Los expertos apuntaron a que la pobreza y el desempleo siguen siendo una preocupación principal para la población, con altos niveles de inseguridad laboral y temor entre los trabajadores.

Crisis política y sindical en España

La negativa de Junts a apoyar la reducción de la jornada laboral generó un análisis de la difícil situación del Gobierno español, que intenta sacar adelante reformas sociales en medio de una fragmentación parlamentaria. La discusión se centró en cómo esta oposición política afecta la gobernabilidad y la capacidad de implementar cambios económicos y laborales. También se destacaron las movilizaciones sindicales como instrumento de presión para influir en las decisiones legislativas y sociales.

Alerta meteorológica y sus impactos en la Comunidad Valenciana

Se puso énfasis en la emergencia causada por una fuerte tormenta que ha provocado cancelaciones de clases y numerosos incidentes en municipios del Levante, especialmente en Alicante y Xàtiva, donde las precipitaciones y ráfagas de viento han alcanzado velocidades de hasta 77 km/h. La cobertura incluyó los preparativos y protocolos de emergencia activados por las autoridades ante el riesgo de inundaciones y daños materiales, con recomendaciones a la población para extremar precauciones.

