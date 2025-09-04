La Brújula de la Economía: Giorgio Armani, nueva incidencia en transportes y mercado inmobiliario

La última edición de La Brújula de la Economía abordó los asuntos más candentes del panorama económico y empresarial, tocando desde el fallecimiento de Giorgio Armani hasta los retos del mercado inmobiliario, pasando por la crisis de transporte y el auge de los coches chinos en Europa.

Adiós a Giorgio Armani

Uno de los temas centrales fue la muerte de Giorgio Armani, figura icónica del diseño y la moda, a los 91 años. El programa destacó el legado empresarial de Armani, quien dejó una compañía valorada en más de 10.000 millones de euros y con 9.000 empleados, aún independiente de los grandes conglomerados del lujo. Sus estatutos aseguran que no se podrá sacar la empresa a bolsa durante los próximos cinco años, y el futuro del grupo lo gestionarán seis herederos, aunque sin un sucesor claro. Se debatió también la posibilidad de su integración con el grupo francés LVMH en los próximos años, un movimiento que la industria observa con atención.

Transportes: Trenes y Aerolíneas en Crisis

El ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió sobre la persistencia de incidencias ferroviarias debido al material rodante tanto nuevo como envejecido, agravadas además este año por los incendios forestales, que han disparado las incidencias en un 622% respecto al año anterior.

En aviación, se analizó la batalla entre Ryanair y AENA. Ryanair ha anunciado la reducción de rutas en pequeños aeropuertos por el incremento de tasas, permitiendo que otras aerolíneas puedan ocupar los vuelos vacantes. La discusión giró en torno a las subvenciones y descuentos que AENA concede a Ryanair, así como el impacto en la conectividad regional y la evolución del modelo low-cost, cuyo auge ha cambiado radicalmente la experiencia del usuario y el mercado europeo desde los años 90.

Auge de los Coches Chinos

Los colaboradores resaltaron la creciente penetración de los coches chinos en España y Europa. Marcas como MG, ahora parte de conglomerados chinos, lideran las ventas, mientras otras como BYD han revolucionado la ingeniería de vehículos eléctricos. Se discutió el rápido avance tecnológico y la estrategia de compra de empresas europeas como Volvo para adquirir know-how y expandir su influencia global.

Mercado Inmobiliario: Precios y Desigualdad

La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, superando al desempleo y la corrupción. El programa analizó el fracaso de la nueva Ley de Vivienda para controlar el alquiler, el fenómeno de los alquileres turísticos y las iniciativas del Gobierno para movilizar viviendas vacías en zonas rurales. La desigualdad se agrava por el acceso restringido a la vivienda, mientras muchos ciudadanos se ven forzados a optar por hipotecas para asegurar un coste fijo mensual frente a los alquileres descontrolados.

Otros Temas Empresariales y Sociales

El podcast recogió también la evolución de empresas familiares y la preocupación por su rendimiento decreciente en generaciones sucesivas, apoyado por estudios recientes. Se habló de incentivos empresariales en Corea ante la baja natalidad, donde algunas empresas ofrecen cuantiosos pagos a los empleados que tengan hijos.

En el terreno bursátil, se debatió el fenómeno de la liquidez global y cómo está influyendo en el auge de los mercados financieros, pese a la presión fiscal y los incrementos reales de la inflación en productos básicos.

Por último, la tertulia abordó el éxito de figuras mediáticas como los hermanos Kelce en Estados Unidos, cuya incursión en el podcasting y la inversión empresarial los ha convertido en referentes, y el papel de celebridades como Taylor Swift en la economía y la cultura contemporánea.