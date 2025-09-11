La Brújula de la Economía: La condena a Bolsonaro, la crisis energética, la vivienda y el avance de la IA

La última edición de La Brújula de la Economía abordó un amplio espectro de temas, desde la histórica condena a Jair Bolsonaro en Brasil hasta el estancamiento de la reducción de jornada laboral en España, pasando por la crisis energética, la vivienda como gran preocupación ciudadana y el dominio de ChatGPT en la inteligencia artificial.

Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado

El programa abrió con un análisis sobre la condena del expresidente brasileño Jair Bolsonaro por su implicación en el intento de golpe tras la victoria electoral de Lula da Silva en 2022. Marcos González detalló que el Supremo Tribunal Federal ya cuenta con mayoría suficiente para declararle culpable y que la pena podría superar los 40 años de cárcel. La noticia supone un terremoto político, tanto por el apoyo popular aún fuerte de Bolsonaro como por el intento de la derecha de aprobar una ley de amnistía en el Congreso. La situación, además, se complica por la presión de Donald Trump, que ha amenazado con nuevas sanciones comerciales contra Brasil.

Yolanda Díaz, Junts y la reducción de jornada

En clave nacional, la tertulia repasó el fracaso de la reducción de jornada laboral tras el veto de Junts. Yolanda Díaz llegó a acusar a la formación de Puigdemont de ejercer "chantaje". Aunque luego rebajó sus palabras, la vicepresidenta insiste en retomar la negociación. Según el CIS, la calidad del empleo ya es la tercera preocupación de los españoles, solo por detrás de la vivienda.

Crisis energética y apagón

El programa se detuvo también en la declaración de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, en la comisión parlamentaria sobre el apagón de abril. Corredor señaló a una instalación solar en Badajoz como posible origen de la avería, lo que abre dudas sobre la solidez técnica del sistema eléctrico español. Además, el Gobierno anunciará mañana la nueva planificación eléctrica.

El BCE congela tipos y mejora previsiones

En materia monetaria, el Banco Central Europeo decidió mantener el precio del dinero en el 2% después de las sucesivas subidas para frenar la inflación. Christine Lagarde prefiere actuar con cautela, aunque las previsiones de crecimiento en la eurozona mejoran levemente: 1,2% en 2025 y 1% en 2026. La inflación sigue encendiendo las alarmas: la OCU calcula que la cesta básica de alimentos se ha encarecido un 33% en diez años.

Dinamarca, el "riesgo Nokia" y el peso de sus multinacionales

En la sección de "neuras" económicas, Natalia Hernández alertó del "riesgo Nokia" en Dinamarca. Dos gigantes empresariales atraviesan graves dificultades: Novo Nordisk, con un profit warning y 9.000 despidos (el 11% de su plantilla), y Ørsted, el mayor grupo mundial de energía eólica, afectado por la política energética de Donald Trump. El excesivo peso de estas empresas —que representan un porcentaje clave del PIB danés— puede comprometer la estabilidad económica del país.

España: un país sin huelgas

Jesús Morales reflexionó sobre la ausencia de huelgas generales en España, recordando que la última se celebró en 2012. Se preguntó por qué, pese a los problemas de vivienda, el desempleo juvenil o la inflación, la sociedad española apenas se moviliza en comparación con países como Francia, donde las protestas son recurrentes.

Inteligencia artificial: ChatGPT domina el mercado

Paco Pascual centró su análisis en los modelos de lenguaje. Según las estadísticas, ChatGPT recibe 6.000 millones de consultas al mes, una cifra ocho veces superior a Gemini (Google), diez veces más que Ernie (China) y muy por delante de otros sistemas como Claude o Copilot. Mistral, la firma francesa de IA de código abierto, destaca por su apuesta europea, pero aún sin relevancia global. Pascual lamentó la falta de ambición en Europa: "Allí inventan, aquí regulamos".

La vivienda, crisis social en Europa

Finalmente, la tertulia cerró con la gran preocupación ciudadana: la vivienda. Ursula von der Leyen ya habló de "crisis social" en el Debate sobre el Estado de la Unión y anunció la primera cumbre europea sobre este asunto. Los precios han subido un 20% en diez años y las licencias para nuevas viviendas cayeron un 10% en cinco. En España, según la OCU, dos de cada tres jóvenes de entre 18 y 34 años aún viven con sus padres, 16 puntos más que la media europea.