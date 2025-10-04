La Brújula celebra en Alcázar de San Juan el músculo del vino manchego y el valor de las cooperativas

La Brújula de Onda Cero viajó este viernes hasta Alcázar de San Juan para emitir en directo un programa especial desde la sede de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

El espacio, enmarcado en la VII Fiesta de la Vendimia, se centró en el presente y futuro del sector vitivinícola y en el papel determinante del cooperativismo en la economía regional.

El compromiso de la Diputación con el vino y el municipalismo

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, expuso la trascendencia socioeconómica del vino y la importancia de FENAVIN, la Feria Nacional del Vino impulsada por la institución provincial.

Valoró la contribución de la última edición y avanzó las novedades previstas para 2026, como una versión reducida de la feria orientada a la comercialización directa y la creación de una galería permanente dedicada a este producto.

Durante su intervención también destacó la inversión histórica destinada al municipalismo, con un récord de apoyo financiero a los ayuntamientos, y defendió la necesidad de reformar la financiación local, al advertir que los consistorios asumen servicios que no les corresponden.

Asimismo, confirmó los avances en el futuro Museo Nacional de la Caza y la Naturaleza, concebido como un referente internacional vinculado al equilibrio medioambiental y la tradición cinegética.

El cooperativismo, motor económico y social de la región

El director de Cooperativas Agroalimentarias, Juan Miguel del Real, subrayó la dimensión económica y social de estas organizaciones, que representan una parte sustancial del PIB de Castilla-La Mancha y son en muchos casos la principal empresa de los pueblos de la región. Resaltó su influencia en la generación de empleo, en la prestación de servicios y en la lucha contra la despoblación.

Analizó la campaña agrícola de este año, marcada por una reducción de la cosecha debido a las olas de calor del verano, aunque con una calidad de la uva considerada excelente, lo que anticipa una buena añada para los vinos manchegos.

También explicó los retos que afronta el sector agroalimentario ante la incertidumbre internacional provocada por las guerras comerciales, los aranceles y la volatilidad del mercado, factores que dificultan la planificación y la estabilidad de precios.

Adaptación a los nuevos consumidores

En el plano del mercado, Del Real resaltó el encaje de la oferta manchega con las tendencias actuales de consumo, señalando el auge de los vinos blancos, espumosos y rosados, así como la buena aceptación de los tintos jóvenes. Reivindicó la necesidad de simplificar el relato alrededor del vino para acercarlo a los jóvenes y romper estereotipos elitistas.

El director puso además en valor la variedad airén, como un elemento diferenciador de la región con un potencial estratégico, y destacó los planes para potenciarla institucionalmente con una jornada específica de promoción que se celebrará en noviembre.

Nuevas tendencias: vino sin alcohol

Finalmente, el programa abordó la innovación dentro del sector con el desarrollo del vino sin alcohol, un producto en fase de consolidación que comienza a encontrar su nicho de mercado al igual que lo hizo en su momento la cerveza sin alcohol.

En definitiva, La Brújula desde Alcázar de San Juan sirvió para reafirmar la importancia del vino y las cooperativas para Castilla-La Mancha, no solo como motor económico, sino también como referente cultural, social y de identidad regional.