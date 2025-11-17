Black Friday, seguridad digital y consejos para evitar estafas

En el espacio ‘El Foco’ de La Brújula, Susana Burgos ha centrado esta semana la atención en el Black Friday, una de las fechas más señaladas para las compras online. Con millones de españoles navegando por plataformas digitales en busca de ofertas, también aumenta el riesgo de caer en manos de ciberdelincuentes que aprovechan la ocasión para robar datos personales.

El peligro y la oportunidad de esta celebración comercial

Con el Black Friday ya en marcha, millones de usuarios navegan estos días entre plataformas de compra online. Una circunstancia que, según recuerdan los especialistas, es aprovechada por los agresores para intentar obtener información personal y financiera de los consumidores. Por ello, Susana Burgos en la necesidad de tener presentes una serie de consejos básicos para evitar caer en fraudes.

Tal y como explica, "lo primero es desconfiar de las ofertas que nos parezcan excesivamente buenas". Si el precio de un producto es "extremadamente bajo", debe tomarse como una señal de alarma. En estas fechas proliferan las gangas, pero los descuentos imposibles suelen esconder webs fraudulentas.

Otro de los puntos críticos es la apariencia del sitio web. Los expertos recomiendan “desconfiar de aquellas páginas con errores ortográficos o que utilizan un dominio de nivel superior diferente” al habitual.

A esta revisión visual se suma el análisis técnico: "es importante que tenga el SSL, un certificado digital que autentica la identidad de un sitio web y habilita una conexión cifrada".

Aprovechar las ofertas está bien, pero lo es aún más si nos sentimos 100% seguros y 100% responsables; ese puede ser el mejor descuento

La amenaza de los enlaces dudosos y los correos comerciales

También aconsejan revisar con detenimiento los enlaces recibidos por correo o redes sociales. Basta con un gesto sencillo para evitar problemas: "pasar el cursor sobre el nombre que se muestra debajo del link para ver la dirección completa del remitente". Una comprobación rápida que permite detectar incongruencias antes de hacer clic.

Más allá de la protección personal, los especialistas apelan a una actitud colectiva frente a las estafas digitales. "Debemos ser solidarios y, si algo nos resulta sospechoso, avisemos a otros usuarios a través de las redes sociales para que no caigan en la trampa", señalan.