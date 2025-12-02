El sector bancario moviliza 700.000 millones en nóminas y supera 1,14 billones en financiación

En el espacio ‘El Foco’ de La Brújula, esta semana se analizan datos recientes que revelan la inmensa magnitud del canal financiero que maneja la banca en España. Con centenas de miles de millones movilizados solo en nóminas y un volumen de créditos que se acerca a un billón y medio de euros, el sector bancario se posiciona como uno de los pilares más sólidos de la economía nacional.

La banca, clave en la economía real

Lejos de perder protagonismo, la banca mantiene su importancia al facilitar miles de millones en financiación que sustentan el crecimiento. Burgos expone que el increíble dato en torno al dinero dinero canalizan solo en nóminas de asalariados, unos 700 mil millones.

Además, en el último año la actividad operativa también se refleja en 1.100 millones de operaciones realizadas a través de Bizum, una cifra que no sería posible si no contáramos con la segunda red de oficinas más densa de la eurozona, que cubre al 99,3% de la población con acceso a servicios bancarios presenciales.

A finales de 2024 la banca en España contaba con un volumen de financiación superior a 1,14 billones de euros en créditos a familias y empresas. Es el equivalente al 72% del PIB

Un sector que retorna a la sociedad

Otro dato destacado es la contribución fiscal del sector, que supera los 9.600 millones de euros pagados en impuestos. Esto significa que de cada 100 euros de beneficio, 43 euros retornan directamente a la sociedad, reflejando un compromiso real más allá de los balances empresariales.

El foco en la banca española pone de manifiesto no solo su solvencia financiera, sino también su función como pilar de la economía nacional y generadora de recursos que benefician al conjunto de la población.