La Tertulia de este lunes está marcada por la entrevista del presidente Pedro Sánchez en laSexta donde ha hablado de la guerra en Ucrania, sus consecuencias en la economía española y las medidas que están llevando a cabo desde el Ejecutivo.

El Gobierno trabaja en reducir impuestos a los combustibles pero no concreta cuánto y sobre todo a quiénes. Teniendo en cuenta que la mitad del precio de las gasolinas son impuestos. ¿Cómo tiene que ser la rebaja en general, por sectores afectados? ¿Cuánto debe durar?

El asunto fue negociado por el Gobierno con las comunidades autónomas y forman parte del acuerdo de La Palma alcanzado ayer. Pero el gallego Núñez Feijóo, que ya ejerce de líder de la oposición, pide rapidez. ¿Estamos ante el recurrente debate de que la derecha baja impuestos y la izquierda los sube?

En el PSOE insisten que no es el momento de tocar la fiscalidad pero sus socios del Gobierno, es decir Podemos, creen que hay que aprovechar la guerra. ¿Se abre una nueva grieta en el Gobierno de coalición con la política fiscal? ¿La política fiscal como la exterior es también cosa exclusiva de Pedro Sánchez?

Mientras tanto la guerra no para. Las bombas y misiles rusos siguen cayendo en las principales ciudades ucranianas: Kiev, Járkov y Mariúpol, localidad del sureste donde han puesto 2.000 civiles en solo 19 días de guerra y donde no hay sitios seguros para enterrar a los muertos. De momento las negociaciones en busca de un alto el fuego no avanzan y la ONU se ha ofrecido a mediar. ¿Se buscará pronto una salida diplomática a este infierno? Los misiles rusos ya llegan a la frontera de Polonia, caen a unos pocos kilómetros de suelo OTAN.