La Tertulia: Wasaps, tensión en el PSOE y rescate a Air Europa

Con el caer de la noche sobre Madrid, se despliega una dualidad en el espacio público: por una parte, la creciente tensión en la sede del PSOE en la calle Ferraz; por otro, el ambiente festivo que reina en la pradera de San Isidro. En este escenario contrastante, los micrófonos de La Brújula dan inicio a una tertulia que transita con soltura entre el rigor del análisis político y la ironía propia del costumbrismo.

En lo político, el foco recae sobre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, envuelto en las sombras de un informe de la UCO aún no judicializado, pero que lo vincularía a una trama relacionada con el polémico rescate público de la Plus Ultra. Aunque el informe aún no está en manos del juez, las filtraciones y rumores han desatado una tormenta mediática. La gravedad de las acusaciones radica en el papel estratégico de Cerdán dentro del partido, como heredero de Ábalos y miembro del llamado "grupo del Peugeot", cercano a Pedro Sánchez desde las primarias contra Susana Díaz.

El juez Juan José Peinado también ha solicitado otro informe de la Guardia Civil para aclarar detalles del rescate de Plus Ultra. Entre las preocupaciones: la rapidez del proceso, su fraccionamiento en dos fases y las presuntas presiones desde Moncloa. Las sospechas apuntan al exministro Ábalos y al entorno del presidente, con nombres como Víctor Aldama —señalado por sus conexiones con tramas delictivas— y Manuel de la Rocha, director de la Oficina Económica de la Presidencia.

El caso evidencia una vez más la fragilidad de la línea entre poder político y corrupción institucional, en un contexto donde "no hay un solo día sin escándalo", según lamentan desde la propia tertulia.

Pero mientras Ferraz se agita, el Madrid celebra. La festividad de San Isidro transforma las calles en un mosaico de chulapos, claveles y niños vestidos con trajes regionales. La conversación vira entre risas hacia lo costumbrista: la presión de los colegios sobre los padres para preparar disfraces a última hora, la nostalgia por los bailes tradicionales, e incluso la evolución del traje de flamenca, que hoy ya forma parte del circuito global de la moda, aunque no sin polémica.

La festividad madrileña se convierte así en escenario de una reflexión colectiva: ¿es el trabajo lo que nos hace libres, o la astucia de delegarlo, como hizo San Isidro con la ayuda de los ángeles? Una frase de Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, desata el debate entre la sátira y la filosofía.

El contraste entre el Monte Calvario político y la pradera festiva es elocuente. Mientras los niños bailan chotis, los titulares del día siguiente podrían sacudir los cimientos del Gobierno. Y en esta España de contrastes, la tertulia radiofónica actúa como espejo: mezcla de ironía, denuncia y celebración.

La actualidad nacional sigue atrapada entre el ruido de la investigación judicial y el bullicio de las tradiciones populares. Porque así es Madrid: síntesis de todas las Españas, donde conviven la sospecha y la fiesta, el traje regional y el traje judicial