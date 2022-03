Tertulia: ¿Seguirá Luis Enrique tras el Mundial de Catar?

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, defendió este viernes la decisión de no tomar una decisión sobre su futuro con el combinado nacional hasta después del Mundial de Qatar, si bien precisó que actualmente "está en la gloria".

En la rueda de prensa previa al encuentro amistoso que su equipo disputará este sábado contra Albania en el RCDE Stadium, el preparador asturiano no dio pistas sobre su renovación, pero dejó claro que se siente muy respaldado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Estoy en la gloria. Lo de no renovar lo he hecho por vosotros (los periodistas). Como no voy a tener contrato, si las cosas salen mal en el Mundial ya no tendréis que pedir que me echen", dijo entre risas. En este sentido, Luis Enrique insistió en que en la selección es su "casa" y elogió a la federación por la confianza que le ha dado en los últimos cuatro años: "Me ficharon dos veces y eso es una cosa que no olvidaré nunca".

Afronta el seleccionador el próximo Mundial de Qatar con el objetivo de "competir" y "luchar" con los mejores equipos del mundo y, por ello, le dio máxima importancia a los próximos dos amistosos contra Albania, en Cataluña, e Islandia, en Galicia.