Tertulia: ¿Podrá la diplomacia evitar una guerra en Ucrania?

Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Rusia, Vladímir Putin, se comprometieron a continuar el diálogo sobre la tensión militar en torno a Ucrania, aunque mantienen desacuerdos "muy importantes" sobre las causas de la situación y sus posibles soluciones. Macron y Putin "se pusieron de acuerdo en la necesidad de continuar el diálogo", dijo a la prensa una fuente del Elíseo tras la conversación telefónica entre ambos líderes, de algo más de una hora. Aún así, "el diálogo es difícil", ya que "tenemos desacuerdos muy importantes", reconoció.

CCOO y UGT han pedido hoy el voto favorable de todos los partidos a la reforma laboral, especialmente de los de izquierda, a los que ha emplazado a no hacer "el tonto", ya que su 'no' significaría la ruptura del bloque de investidura, "que no es un tema menor con el escenario político que tenemos encima". Pepe Álvarez ha advertido por su parte a los partidos de izquierdas, especialmente a ERC y a la CUP, de que el no votar a favor de la convalidación del decreto "es lo mismo que votar" la legislación que aprobó el PP en 2012.

Álvarez ha pedido a ERC que ponga en marcha los mecanismos "convenientes y oportunos" para poder dar el voto afirmativo a la reforma y ha dicho que, tanto los republicanos como el PDCAT, deberían dar su apoyo, porque la reforma es especialmente beneficiosa para Cataluña, donde la "temporalidad es una lacra infumable".

El posible pacto de PP y Vox tras las elecciones del 13-F en Castilla y León ha sobrevolado este viernes el primer día de campaña, aunque el popular Alfonso Fernández Mañueco se agarra a su propósito de gobernar en solitario y se resiste siquiera a pronunciar el nombre del partido de Santiago Abascal.

Sólo se entenderán tras las elecciones si el PP renuncia al enfoque ecológico de la Agenda 2030 y asume la "Agenda España" de Vox, según el candidato en Castilla y León, Juan García-Gallardo, quien ha atacado a Mañueco en una entrevista con Efe porque "se disfraza de ganadero, pero es un señor sumiso que asume cada uno de los dictados" de ese documento de Desarrollo Sostenible promovido por la ONU y es "un progre" que va "a rebufo" de sus propuestas en natalidad, ha dicho.