Tertulia: freno a las competencias de inmigración a Cataluña y el hermano de Sánchez, a un paso de ir a juicio

PP, Vox, Podemos y la división de Sumar frenan la delegación de inmigración para Cataluña

Los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y de un diputado de Compromís y otro la Chunta Aragonesista, que han roto la unidad de voto de su grupo, Sumar, han frenado la ley para la delegación de competencias migratorias para Cataluña pactada entre PSOE y Junts, que no ha superado su primer paso en la tramitación parlamentaria.

Con 177 votos en contra, 173 a favor y ninguna abstención, la proposición de ley ha sido rechazada, como estaba previsto después de que PP, Vox y Podemos anunciaran su rechazo; los dos primeros por considerar que no tiene encaje constitucional y es una cesión de a los independentistas y Podemos, por considerarla una ley "racista". Es la tercera derrota parlamentaria en lo que va de curso político.

La polémica de las pulseras: el PP pide la dimisión de Redondo, mientras que el Gobierno defiende la gestión

Los "fallos" en las pulseras antimaltrato siguen dando que hablar. En la rueda posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha reconocido que "evidentemente se detectó alguna anomalía", pero que fue "subsanada y recuperada posteriormente". Por eso ha llamado a la "tranquilidad y certidumbre" y ha trasladado "todo el respaldo a la ministra de Igualdad".

Si bien, estas explicaciones siguen sin convencer al PP, que desde una rueda de prensa en el Senado han pedido la dimisión de Ana Redondo por lo que consideran una "negligencia". "Las actas no mienten, la justicia no mienten, los trabajadores del sistema no mienten, las víctimas no mienten, quien miente es la ministra. (...) Es una negligencia criminal". Además, ha dicho que "si Pedro Sánchez no cesa a Redondo, es cómplice de este escándalo", ha manifestado la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García.

Tampoco convencen a los socios del Gobierno. El ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun, ha pedido una "investigación a fondo" al considerar que esto "no puede volver a ocurrir" y ha apostado por compensar a cualquier mujer que, se compruebe, haya sido afectada.

El hermano de Pedro Sánchez: a juicio

La Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del resto de acusados por su presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia, lo que les sitúa a un solo paso de ir a juicio. En dos autos dictados este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz considera que este asunto "han de ser objeto de debate en juicio oral, sin que sea este el momento, a la vista de lo actuado en la instrucción que se ha completado".

La Audiencia Provincial ve "indicios suficientes" expuestos por el auto recurrido "sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento".

Embargo de armas a Israel, pero con trampa

El Consejo de Ministros ha aprobado, tres semanas después, el embargo de armas a Israel, el cual llega con trampa por culpa de una cláusula especial de seguridad nacional. Esta cláusula va a permitir al Gobierno hacer excepciones con los productos y servicios israelíes por cuestiones de interés nacional.

Los socios de Gobierno, Podemos y Sumar, se han mostrado en contra y por ello, desde Sumar, ya han avisado de su intención de que se tramite como proyecto de ley para así poder presentar enmiendas y poder quitar esta cláusula.

Donald Trump contra la ONU y contra Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra la ONU en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Ha acusado a la organización de fomentar la inmigración irregular y crear "nuevos problemas. (...) Está financiando el asalto a países occidentales y sus fronteras (…) Ha provisto de comida, refugio, transporte y tarjetas de débito a los extranjeros ilegales".

También ha atacado a Europa porque sus políticas migratorias están llevando "al continente al infierno". "Es hora de poner fin a este fallido experimento de fronteras abiertas. Tienen que terminar con ello de una vez. Créanme, les puedo decir que soy un verdadero experto en este tema", ha manifestado Trump.