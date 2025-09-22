Tertulia: los fallos en las pulseras antimaltrato, la asamblea general de la ONU y las competencias en inmigración

Polémica de las pulseras antimaltrato

El Gobierno sabía desde hacía meses los problemas en las pulseras antimaltrato. Se lo ha recordado al Ejecutivo y a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género y Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Ha recordado que la delegación del Gobierno contra la violencia sobre la mujer abordó en febrero las deficiencias del sistema. También hay denuncias como la de la presidenta de la Audiencia provincial de Albacete, María Rosario Sánchez.

Por su parte, la ministra de Igualdad ha reconocido en una entrevista en TVE que sabían de los fallos, pero que se ha trabajado "con discreción porque es un tema muy delicado". Sobre la propuesta del PP de reprobarla en el Congreso, Redondo cree que es una maniobra para tapar otros asuntos que les afectan, como que la jueza ha abierto juicio oral contra pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Por su parte, Pedro Sánchez se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Allí, en la Universidad de Columbia, ha hablado sobre Gaza. "Proteger tu país es una cosa, pero matar a más de 63.000 civiles, desplazar a más de 2 millones de personas, bombardear hospitales y matar de hambre a niños inocentes,es una muy distinta".

Asamblea general de la ONU: Francia reconoce a Palestina como Estado

Pedro Sánchez viaja con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Por su parte, Reino Unido y Francia han avisado a Israel de que responderán a las medidas que tome Israel por el reconocimiento de Palestina como Estado. Esta tarde se ha sumado el país galo, Enmanuel Macron lo ha hecho oficial desde Nueva York.

La violaciones del espacio aéreo en varios países de la OTAN

La alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha asegurado que Rusia seguirá provocando mientras se le permita. Por su parte, el portavoz del Kremlim. Peskov, ha asegurado que las acusaciones son "vacías e infundadas para crear un ambiente de confrontación".

Competencias en inmigración

El Congreso votará la proposición de ley para delegar a la Generalitat las competencias en inmigración. El voto de Podemos es fundamental, si bien la formación morada previsiblemente va a votar en contra. Dicen que es una ley racista.

Disney anuncia el regreso del programa Jimmy Kimmel

La cadena ABC ha anunciado que, a partir de este martes, reincorporará a su programación el popular programa nocturno de Jimmy Kimmel, suspendido la semana pasada tras sus comentarios sobre Charlie Kirk, el activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre.

ABC ha hecho el anuncio este lunes tras mantener conversaciones con su empresa matriz Disney sobre la suspensión, que le ha costado a la compañía múltiples críticas. Un portavoz de Disney explicó que la cadena decidió suspender la producción del popular programa "para evitar agravar aún más" la situación que atravesaba el país tras la muerte de Kirk.