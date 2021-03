Tertulia: La despedida de Pablo Iglesias

Tertulia en la Brújula en la que debatimos sobre los cambios en el Gobierno tras la salida de Pablo Iglesias. A Antonio Casado le parece que "la despedida ha sido muy fría, hemos visto cómo en la despedida de Iglesias no ha mencionado ni al presidente del gobierno."

Para Cernuda la de Iglesias es una decisión arriesgada que puede comprometer su futuro: "Yo el futuro de Iglesias no lo veo bien. Se ha ido una persona poco querida en el gobierno, así de claro. Y queda como personas fuertes de la institución a dos personas que no son de Podemos, son del partido comunista." Estefanía opina que su futuro puede estar ligado a los medios de comunicación: "Yo creo que Iglesias sí que va a tener una carrera más allá de la política. Como entrevistador, tertuliano..."

Sobre una de las imágenes del día, Pablo Iglesias enfrentado en Coslada a varios jóvenes de extrema derecha, Pilar Cernuda saca una conclusión: "A mí lo que me ha chocado de hoy es que eran seis. Han considerado los fachas tan irrelevante a Pablo Iglesias que solo eran seis."

Y en cuanto al proceso de investidura Estefanía valora la postura de Junts:"Yo creo que Junts per Cat se está haciendo valer. Tú has ganado por una mayoría pero aquí la dirección moral del procés la llevamos nosotros." Y añade Pilar Cernuda: "Lo que me sulfura es que, otra vez más, salen los chulos que se llevan el gato al agua. En Cataluña está Puigdemont que pretende gobernar fuera de España."