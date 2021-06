Tertulia: ¿Se debe vacunar a la selección española?

Comenzamos la tertulia de hoy con Chapu Apaolaza, Pilar Cernuda, Carmen Morodo y Antonio Casado. El tema protagonista es la vacunación de la selección española antes de tiempo. El Comité de Salud ha pasado la pelota al Gobierno y decide que sean ellos los que tomen la decisión. En el Ejecutivo hay disputas sobre qué se debe hacer.

Sanidad sigue siendo tema de debate, aunque esta vez con el protocolo de obligado cumplimiento sobre ocio nocturno que la Audiencia Nacional retiró. Mientras, el Gobierno indica que van a elaborar una nueva normativa, pero porque "la situación está más estable", en vez de rectificar y decir que se equivocaron.

Los indultos levantan amores y odios entre los españoles cuando el Gobierno alimenta el relato del perdón. Recalcan que hay personas que dudan sobre esto y piden "confianza". Mientras, desde el sector independentista, Junts y los más afines a Puigdemont preparan sus cuchillos contra ERC y Junqueras por traidores y manifiestan que "no descartan la vía unilateral".

Y otro Gobierno que salta por los aires es el del Ayuntamiento de Granada, teniendo en cuenta que el PP ha abandonado a Ciudadanos por no cumplir con el pacto de ceder la presidencia a los 2 años de mandato, pero los liberales destacan que esto no formaba parte de lo firmado. Hay miedo de que pueda afectar al Ejecutivo autonómico, pero Moreno y Marín no ven que sea así.