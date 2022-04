Tertulia: ¿Debe España pensar en sus intereses energéticos antes que denunciar matanzas como la de Bucha?

Se cumplen 40 días de la invasión rusa en Ucrania. Y el horror que han dejado en Bucha tras la retirada de las tropas rusas, muertos por las calles, cuerpos con signos de haber sido ejecutados, familias enteras. Ucrania y todo el mundo denuncia lo que a todas luces constituyen crímenes de guerra y señalan al criminal, Vladimir Putin aunque su ministro de Exteriores, Lavrov se reserva un hueco en este museo de los horrores. ¿Se debe poner en marcha un proceso judicial para que asuman responsabilidades? ¿Veremos alguna vez a Putin o Lavrov sentados en banquillo de los acusados? ¿Tendrán una cuenta pendiente con la humanidad?

Estados Unidos, Reino Unido toda Europa denuncian estas atrocidades pero que han hecho o van a hacer para que los culpables paguen? En el caso de la UE no suenan ya demasiado cínicas las sanciones a Rusia, no ha llegado la hora de ir más allá. El francés Macron, a seis días de las elecciones piden que dejen de comprar ya petróleo ruso. Pero Alemania y Austria no están en esa clave, y España tampoco, escuchando a Calviño. ¿Debemos pensar en nuestros intereses energéticos antes que denunciar matanzas como la de Bucha?