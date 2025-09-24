Tertulia: Begoña Gómez y el jurado popular y Pedro Sánchez en la ONU

El anuncio de Pedro Sánchez desde Nueva York

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en la Asamblea General de la ONU donde ha anunciado el envío de un buque de la armada para proteger y asistir a la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza. "El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad".

El buque partirá este jueves desde el puerto de Cartagena, en Murcia, y contará "con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate", ha añadido.

La decisión del juez Peinado de juzgar a Begoña por un jurado popular

El juez Peinado ha anunciado su decisión de que Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, sea juzgada por un jurado popular por el delito de malversación. Peinado ha adoptado la decisión en el marco de pieza separada en la que investiga si hubo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si desempeñó funciones privadas para Begoña Gómez.

El hermano de Pedro Sánchez, a juicio

La Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso presentado por David Sánchez y le ha mandado a juicio, aunque todavía no se va a celebrar. Cree que hay "indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y la consecuencia es la de proseguir el procedimiento".