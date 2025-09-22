'EL FOCO' DE SUSANA BURGOS, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO

Los riesgos de la falta de educación financiera: la inversión en criptodivisas sin formación

Susana Burgos destaca la importancia de reforzar la cultura financiera desde la educación secundaria. Ha advertido de que muchos jóvenes se lanzan a invertir en criptodivisas sin comprender su volatilidad ni conceptos básicos como la inflación, el interés compuesto o el apalancamiento.

Contenido patrocinado

Madrid |

Es una realidad que en España hay un déficit en la educación financiera. Susana Burgos señala que “parece mentira, pero hay que ver lo que cuesta todavía entender el lenguaje del dinero”. Gran parte de la ciudadanía no maneja con claridad nociones esenciales como el interés compuesto, el apalancamiento o la propia inflación, un fenómeno que, según ha explicado, “es algo que sufrimos todos, pero que a lo mejor no sabemos bien cómo se calcula”.

La especialista ha puntualizado que la confusión se agrava cuando se habla de inflación, ya que “nunca baja, porque lo que baja es la tasa de inflación y no los precios, ya que sería un oxímoron”. En este sentido, ha defendido la necesidad de “contribuir a mejorar la educación y la cultura financiera” en un contexto económico cada vez más complejo y difícil de interpretar.

En los últimos años, miles de personas, sobre todo jóvenes, se han lanzado a comprar monedas digitales como si no hubiera un mañana

Como ejemplo de los riesgos derivados de la falta de formación, se ha referido al auge de las criptomonedas. “En los últimos años, miles de personas, sobre todo jóvenes, se han lanzado a comprar monedas digitales como si no hubiera un mañana”, ha advertido, subrayando que se trata de “activos extremadamente volátiles y que lo que hoy vale mil, mañana puede valer 500”.

Client Challenge
Son activos extremadamente volátiles y que lo que hoy vale mil, mañana puede valer 500

Ante esta situación, ha insistido en la importancia de que los jóvenes reciban formación obligatoria en los institutos para comprender cómo funcionan la inversión y el dinero. “Los jóvenes deberían llegar a ese momento habiendo recibido la suficiente formación obligatoria en el instituto para no correr el riesgo añadido de no saber cómo funcionan la inversión y el dinero”, ha concluido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer