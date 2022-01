Hablan luego progresamos, como os viejos chistes pero con el decorado del despliegue ruso en la frontera con Ucrania. EEUU sigue advirtiendo y los rusos negándolo todo. La conversación en Ginebra entre los dos países ha servido para rebajar tensión e intercambiar papeles. Mientras hablen, no se pegan, no combaten ni disparan.

Reitera el PP su apoyo al Gobierno español en torno al despliegue atlántico. Un despliegue que de momento no es total como teme Podemos que ya habla de desplazamiento de tropas y de no subordinarse a EEUU. Pero España es un país de la OTAN, comprometido con la Alianza Atlántica. Y de momento, no se ha enviado nada. El despliegue del buque Blas de Lezo, ya estaba previsto. Solo se ha adelantado dos semanas.

El mensaje es el mensaje y la consigna es firme, 'No a la guerra', como señala Irene Montero. Es lo que está haciendo Europa por mucho que lo vea con otras gafas la señora Montero. Le ha respondido el ministró de Exteriores, José Manuel Álvarez: "Me siento muy cómodo bajo las directrices del presidente del Gobierno". El silencio de Yolanda Díaz se puede interpretar como discreta prudencia. En Podemos siguen sin entender que están en el Gobierno, en un Gobierno europeo y mantienen levantada la bandera del supuesto pacifismo tan nihilista como rentable en cierto electorado.

El Gobierno señala a los irresponsables que no apoyan la reforma laboral que para ellos es equilibrada y en la que se ha trabajado mucho tiempo, por eso lo ven "difícil de entender".