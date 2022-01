El Norte de Lucas: "Los socios de Sánchez le han amargado su fiesta del empleo"

Los mayores disgustos te los dan siempre los tuyos. El presidente del Gobierno estaba hoy para celebrar los de los 840.000 nuevos puestos de trabajo. El gran día de la socialdemocracia, solo hay que escuchar lo contento que estaba hoy el ministro José Luis Escrivá.

Pedro Sánchez habla de la "legislatura del empleo" y la "legislatura del empleo digno". Pero hoy sus amigos de la izquierda le han dado un revés en su fiesta del empleo al no apoyar su reforma de empleo. Esquerra, Bildu, BNG y la Cup se han colado en su fiesta del empleo para amargársela. Estos partidos exigen cambios en siete puntos mientras que el Gobierno insiste en no cambiar una coma. Les queda Ciudadanos y PNV. Los primeros defienden la ley como si fuera suya pero los segundos, muy convencidos no parecen.

Si se descuelga la patronal de la reforma laboral el acuerdo ya no será ni histórico ni consensuado. Así lo advierten desde los sindicatos. Desde la barrera lo ve el PP. El Gobierno intentó conseguir su abstención y no lo consiguió. Los populares consideran que "no les han dado vela en este entierro", ha señalado Casado en un acto de campaña de las elecciones de Castilla y León en las que solo el Cis da como ganador al Psoe.

Mientras el CGPJ le da un duro golpe a través de un informe a la ley de vivienda. Pero esta se va a aprobar el próximo martes porque el informe no es vinculante.