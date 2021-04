El Norte de Lucas: "Seguimos sin saber qué pasará tras el estado de alarma porque no se han hecho los deberes"

"Se acerca el 9 de mayo y se eleva la espuma del descontento en las autonomías: sin alarma no hay contención", explica el director de La Brújula Juan Ramón Lucas sobre el fin del estado de alarma. "El Gobierno no se mueve ni un milímetro", añade. "El Gobierno no ha hecho los deberes ni ha cumplido su palabra. En pleno confinamiento, con el corazón en un puño, Carmen Calvo dijo que sería necesaria "abordar reformas legislativas importantes y acuerdos en los elementos básicos"", reflexiona el periodista.

"Fue un anuncio fake", examina Lucas, que opina "solo abunda en la capacidad de este Gobierno para incumplir compromisos". "Como no se ha hecho una reforma legislativa, así está bien", apunta. "No se han hecho bien las cosas. Si no hay cambio después del 4 de mayo llegaremos al fin del estado de alarma en un desconcierto general", resume Juan Ramón Lucas.

"ESTADO DE ALARMA A LA CARTA"

"Al lehendakari Urkullu tampoco le gusta lo de la alarma por territorios que ayer pedía su segunda, la socialista Idoia Mendia", apunta Lucas, sobre el desconcierto que podría ser un estado de alarma por territorios.

Hoy Iglesias ha vuelto a eludir la violencia, incluso después de que a Ayuso también le amenazaran con balas y de que sacaran unas declaraciones suyas en las que decía que "no tenía derecho a lloriquear por las amenazas de muerte que recibía". "Es tan burdo", ironiza Lucas. "Llegamos a las elecciones sabiendo de que va a ir cada uno de los planes y propuestas del partido", remata Juan Ramón Lucas.