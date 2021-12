Mientras Zaragoza se enfrenta al río Ebro, Sánchez trata de silenciar a aquellos que le preguntan lo mismo que él cuestionaba a Rajoy en 2015, es decir, por qué no visitaba las zonas afectadas. Este martes ha viajado a Navarra y a Aragón, aunque no ha ido a lugares como Tudela: "Seguro que no tiene nada que ver con que ahí los regidores no sean del PSOE". En uno de ellos, un miembro municipal del PP le ha dado unas botas de agua.

El Gobierno lleva ya muchos objetivos sin cumplir y uno de ellos es el del precio de la luz. Desde Facua advierten que no es posible que al final de año se pague lo mismo que en 2018, pero Teresa Ribera insiste en que sí.

Uno de los grandes problemas de la actualidad es la escasa inversión en salud mental. La pandemia ha triplicado los daños mentales en España y en 2020 se suicidaron 61 menores. Más de dos millones de personas sufren algún tipo de depresión y se calculan 11 suicidios al día.

Y al mismo tiempo, la pandemia sigue avanzando y la incidencia acumulada ya supera los 400 casos y la presión en las UCIs es del 13%

El Gobierno sigue sin pronunciarse sobre la vuelta del Emérito a España, aunque todo apunta que va a suceder. Del mismo modo, Ayuso y Casado siguen a la greña por las cenas de Navidad en el PP.