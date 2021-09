El Norte de Lucas: El rey emérito afronta de nuevo sus fantasmas

Se emerge hoy como en los euros antiguos el perfil del rey emérito comprometido por una apreciación de la Fiscalía sobre su lado oscuro de presunto comisionista. Así lo sugiere en un documento remitido a la justicia suiza para recabar información acerca de las actividades presuntamente ilícitas de Juan Carlos I, de cuyos pagos públicos ha medido también información la Agencia Tributaria.

El abogado del exjefe del Estado ha lamentado que no se respete la presunción de inocencia y la propia Fiscalía ha salido a matizar. Pero se queda en el ambiente la sensación de que se airea de nuevo el sudario de ignominia que envuelve la figura de Juan Carlos I enfrentándola hasta oscurecerla casi por completo con a su incuestionable papel vertebrador y de liderazgo en la Transición.

Desde el Gobierno piden atención y prudencia, también confianza institucional como la que expresaba hoy el Ministro de Interior, Marlaska: “Noticias preocupantes pero todo debe ser conocido e investigado, dejemos que la Fiscalía actúe y tome las medidas adecuadas”.

La oposición tiene otra perspectiva y señala con el dedo el matiz que el abogado del emérito y la propia fiscalía consideraban hoy necesario colocar. “Se han utilizado dos condicionales, uno que las diligencias del ministerio fiscal podrían suponer y dos que podrían afectar a la honorabilidad. Hay que esperar a lo que digan las resoluciones judiciales”, dijo Almeida.

"Hay quien no va a provocar incendios alrededor de la corona"

Hay quien no va a provocar incendios alrededor de la corona aunque sean pequeños y muy localizados. Desde el Gobierno y partido socialista no ha habido ningún encendido en defensa del emérito pero Podemos no pierde la oportunidad. “Que el partido socialista cambie de posición y los barones del PSOE dejen de ser los barones de la corona”, resaltan.

Mezclamos todas las ovejas posibles, el rey emérito con el actual jefe de Estado, la institución con la que la utilizó en beneficio propio y algo pescaremos. Tiene razón Arrimadas cuando hace esta notación al margen: "Que Podemos y los separatistas no sueñen con que esto va a hacer caer al rey Felipe VI y que afectará a la monarquía".