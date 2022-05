El Norte de Lucas: "Podemos exige cabezas porque el CNI hace su trabajo legalmente"

LEER MÁS El Gobierno afirma que no ordenó espiar a Pere Aragonés y tampoco lo sabía

Sánchez negó tres veces y más apoyarse en Bildu, hoy no solo lo hace sino que les abre la puerta de la comisión de secretos oficiales. No ha tardado en filtrarse lo dicho en la comisión. Participan Bildu, la Cup y ERC, estaban presentes, no quiere decir que hayan sido ellos.

La señora Esteban ha presentado 18 órdenes judiciales por el espionaje de Pegasus a 18 líderes independentistas, entre ellos Pere Aragonés. Se han quedado intranquilos ha asegurado Gabriel Rufián. También ha salido intranquilo Echenique que está en el Gobierno y que si quisiera podría haber tenido la información y consultarla él mismo. Pero interesa más enredar y dice que "se va más preocupado" de lo que llegó. Además, dice que sería saludable que se supiera... Igual lo ha filtrado él entonces. Exigen cabezas porque el CNI haga su trabajo legalmente.

Bolaños asegura que el espionaje a Sánchez y Robles es diferente al caso de los políticos catalanes. El Gobierno está unido y rema en la misma dirección. Y quién hoy ha apoyado a la directora del CNI es la oposición, Ciudadanos y el PP. Feijóo preguntará quién es la autoridad competente que autorizó a investigar al CNI. Se resolverá en los Tribunales.