El Norte de Lucas: "Es miserable hacer política sobre el dolor por las niñas de Tenerife"

Estupor, desasosiego, dolor. Tiene razón la Reina cuando dice que ninguno de nosotros puede ponerse en el lugar de Beatriz, la madre de Anna y Olivia. Siguen buscando a Anna después de encontrar a Olivia en ese abismo tan oscuro como el alma de su padre. Cree la guardia civil que las habría matado ese mismo día que desparecieron.

La coincidencia con este horrible suceso y el ingreso de Juana Rivas en un centro de inserción social, condenada por sustraer a sus hijos de su padre al que denunció por maltrato, ha llevado a ciertos sectores con sello de fenimismo a comparar ambos casos mediante un silogismo tramposo y provocador. Rivas va a la cárcel por no ceder a sus hijos, pero si la madre de Tenerife no hubiera cedido a su padre, no habrían muerto pero ella podía haber ido a la cárcel por lo uqe es injusto que una madre sea condenada por sustraer a sus hijos y esto sucede porque hay una justicia patriarcal y machista. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero lo ha insinuado en el día de hoy.

No es de recibo que una ministra tache de criminalización una sentencia judicial, si no le gusta la ley que proponga un cambio pero se le olvida quién tiene la responsabilidad que se cumpla las leyes en vigor. Comparar el caso de Juana Rivas con el de las niñas de Tenerife es cuando menos miserable.

Seguimos con los indultos y el domingo Colón

Ábalos sigue haciendo pedagogía con los indultos. Quién ganó las elecciones fue su partido y no ninguno de los que pertenecen a los que pretende indultar. Illa señala que la decisión tiene que ser muy bien explicada por el Gobierno.

Y el domingo en Colón hay reencuentro entre las derechas. Colón 2. El PP sigue animado, como ha manifestado Almeida. En la otra barra, Ione Belarra le dedica una ovación a Pablo Iglesias y recuerda que se van a enfrentar a una derecha "asalvajada" que se hace una foto en Colón para enfrentar a los pueblos de España.