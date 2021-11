El Norte de Lucas: "Mientras no se vacune todo el mundo, esto no va a parar"

Juan Ramón Lucas arranca La Brújula con la noticia de que este lunes se ha detectado el primer caso de la variante ómicron en España. Se trata de un viajero procedente de Sudáfrica que ha aterrizado en Madrid y su positivo se ha detectado mediante un cribado con test de antígenos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Además, hay otros dos casos sospechosos en Barcelona, de dos viajeros procedentes de Sudáfrica que hicieron escala en Alemania y que tras dar positivo en el test de antígenos en el aueropuerto del Prat, se encuentran en aislamiento preventivo, a la espera de conocer los resultados de las muestras que se están analizando en el Hospital de Bellvitge.

Estos tres casos se suman a los más de 130 casos registrados en 15 países, algo que, según opina Juan Ramón Lucas, debería "hacernos entender que el coronavirus no es un amigo local o regional" y que, "hasta que no se vacune a todos los paises del mundo, esto no va a parar".

Además, este lunes hemos conocido que la incidencia sigue subiendo en España y alcanza ya los 199 casos por 100.000 habitantes. "Esto demuestra que la vacunación es un cortafuegos pero no lo para completamente", apunta Lucas.