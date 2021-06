El Norte de Lucas: "Hay que arreglar lo de Cataluña y el Gobierno no puede molestarles"

Concordia. El ánimo que expresa y el clima de cara a los indultos. La portavoz de Esquerra Marta Vilalta, sobre la cena del Rey con empresarios en Barcelona. "Reitaramos que no debería estar el Rey porque no es bienvenido por lo que representa".

Pere Aragonés no piensa compartir acto con el monarca, pese a que su Gobierno le apoya. Esto revela tres cosas, el independentismo es sectáreo porque olvida que el presidente también representa a los catalanes que se sienten españoles, la segunda que siguen pensando que viven en un país diferente y lo seguirán haciendo mientras el Gobierno lo permita y la tercera que siguen divididos entre ellos. El Gobierno va a indultar en aras de un nuevo tiempo político. Será la semana que viene o la próxima.

Con el indulto llegará la paz y dejarán de denigrar las instituciones españolas. La humillación de mañana al Rey será la última. Por qué tanto interés en recordarle a Ayuso cuál es el papel de la corona, y ni un solo toque al independentismo indigno e ignorante por un gesto como el de mañana que es mucho más que una descortesía. "Ah claro, es que hay que arreglar lo de Cataluña y no se les puede molestar", concluye Lucas.

El paseillo de Sánchez

Adriana Lastra, poprtavoz del PSOE, ha segurado que lo importante es que España va a acoger la próxima cumbre de la OTAN. El problema es la espuma que puso el PSOE con las expectativas de la reunión con Biden y las conclusiones de la misma tras 30 segundos de conversación. "Lo que no captó las cámaras fue una reunión de todos los líderes. Con lo fácil que hubiera sido decir la verdad", asegura Lucas. Mientras el fuego amigo de Baldobí. "Nunca un paseíllo de de 49 segundos dio para tanto". También de Errejón, "La autoestima de un país no debe depender del encuentro con un país extranjero. El Gobierno tiene un problema con las expectativas que genera y que no se cumplen".

Mientras Ayuso sigue con el mismo discurso. "Sigo pensando que es una absoluta vergüenza que el Rey, el enemigo a batir de los independentistas, tenga que firmar semejante documento". Baldoví ironiza con estas palabras, "los republicanos estamos encantados. Con amigos así para el Rey...".