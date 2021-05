El Norte de Lucas: "El Gobierno ante el final de la alarma: Consejos vendo que para mí no tengo"

La comunidades no tienen por qué preocuparse por el fin del estado de alarma, tienen medios para pedirlo y lo que ha pasado este fin de semana es culpa de Ayuso. "Ese es el resumen del Gobierno del fin del estado de alarma", asegura Juan Ramón Lucas.

¿Va a hacer algo el Gobierno? El Gobierno no va a hacer en nada más. ¿Se deja en manos del Tribunal Supremo la Gestión de la pandemia? ¿Pueden los presidentes autonómicos solicitar el estado de alarma para su comunidad? El Gobierno dice que sí pero serán los "presidentes valientes" que lo pidan. Entonces el que no es valiente "es el Gobierno que no lo hace", asegura Lucas, es aquello de consejos vendo que par mi no tengo.

Libertad o libertinaje

"Ayuso es la responsable por repetir un mensaje de libertad falsa", ha asegurado la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, en Más de uno. Confundir libertad con libertinaje ha sido una expresión muy progresista, reflexiona Lucas sobre las palabras de miembros del Gobierno culpando a Ayuso de las concentraciones tras el fin del estado de alarma.

Y Fernando Simón ha sugerido que la irresponsabilidad de los que salen de fiesta nos puede traer una cuarta ola. Ojo a lo que hagamos sin alarma y descoordinados.

Autocrítica, o lo más lejos que ha llegado Pedro Sánchez tras los resultados en Madrid ha sido decir que las próximas elecciones en Madrid son antes que las elecciones generales con lo cuá, piensa Lucas, no le importa mucho.