No hay novedad en la búsqueda de los pescadores desaparecidos en el naufragio de Terranova. Los equipos de rescate mantienen la esperanza de encontrar supervivientes. Este mediodía la temperatura del agua estaba entre 2 y -1 grados. Los familiares siguen desesperados. El Gobierno gallego ha decretado tres días de luto. Bailan las cifras en el impreciso recuento mortal, pero la cuenta no aminora la tragedia. Seguimos atados en un hilo de empatía con esas familias para que no se cumplan sus peores temores.

Aznar no ve ventajas en que haya ultraderecha en los gobiernos de España. No le gusta Vox ni sus pretensiones hoy refrendadas por Abascal. Aznar no entiende que quieran ser vicepresidentes de algo "que se quieren cargar" como son las comunidades autonómas.

Pedro Sánchez juega con Casado a la prestidigitación política. El presidente se ha dado cuenta de la rentabilidad del argumento de abstenerse en Castilla y León. Se lo presenta a Casado como propuesta generosa, te salvo Pablo pero si desamarras tus lazos (con Vox) para siempre. Casado ve reabierta la guerra con Ayuso y que esta tarde se topa con la iglesia aznariana, poniendo velas negras al Le Pen Español.

Casado no responde al trapo y se acoge a un y tú más, bastante estéril. Rufián que conoce bien el percal, dice que lo de Sánchez es un recurso, que ellos mismos también han utilizado. Pero Sánchez responde a sus costaleros como pocas veces hemos visto: "A mí no me da nadie carnets de izquierda y menos ustedes". Ya era hora que levantara la voz a sus compañeros de viaje. Ni cuando le han tocado la Constitución a le han plantado en la reforma laboral se le ha visto tan encendido.