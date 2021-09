Comenzamos esta jornada en 'El Norte de Lucas' con una conmoción inesperada por la noticia de las dos chicas de Logroño que nacieron en 2002 en el mismo hospital y fueron entregadas a la familia contraria. Finalmente se descubrió gracias a una prueba de ADN. Ahora indican que es una negligencia y reclaman más de 3 millones de euros.

"Dos vidas cambiadas, dos chicas que no vivían muy lejos en familias que no eran las suyas", recalca Lucas. La consejera de Salud de dicha comunidad recuerda que es un error del hospital y que ahora no ocurriría porque hay pruebas que determinan esto. "¿Cuántas veces puede haber pasado y cómo garantizar que estamos seguros ante errores administrativos de este calado".

La renovación del CGPJ sigue protagonizando los discursos políticos desde hace tres años "y así seguiremos en los próximos meses y años". El rey fue pillado diciendo a la ministra de Justicia, el líder del PP y el presidente de Senado que Lesmes les estaba 'leyendo la cartilla'. PP y PSOE siguen culpándose mutuamente por la voluntad de bloqueo del primero y la incapacidad de respuesta del segundo. El presidente de Extremadura afirmaba esta mañana en 'Más de uno' que la culpa está repartida y compartida.