San Ayuntamiento. Un día festivo para las corporaciones de toda España que respiran aliviadas con la celeridad del Gobierno para arreglar el 'siete' que les hizo el Supremo con lo del impuesto de plusvalía. El cambio principal es que ya no habrá que pagar impuesto cuando no exista plusvalía. Lo tranquilizador es que los ciudadanos no pagará impuestos que no le corresponden: "No habrá que pagar un solo euro cuando en la compraventa de una casa no haya beneficio".

Pero esto no es el final. Lo puede echar atrás el Tribunal Constitucional. Enrique López, consejero de Madrid ha señalado que no se puede crear un impuesto por Decreto Ley y si hay algún recurso se puede echar atrás. La duda sigue ahí.

La moción de censura de Badalona ha unido a toda la oposición contra Xavier García Albiol. La última gota ha sido su aparición en los Pandora Papers. Unos documentos en los que ha aparecido también Pep Guardiola, pero como no es político y es uno de les nostres pues no se le censura ni siquiera moralmente. Es verdad que la representación pública tiene una responsabilidad ineludible pero esta alianza indepe-socialista se podía haber pronunciado sobre alguno de esos nombres más afines.

Y sigue el lío de Facebook. La empleada que denunció las prácticas de la red social sigue revelando informaciones preocupantes que ponen en la diana a la red social. Y preocupación con la cumbre del clima. No parece que el compromiso vaya a ser tan firme como parecía, para no autodestruir el planeta. Ojo a as palabras de Barack Obama: "Si no actuamos, será demasiado tarde"