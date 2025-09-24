Programa especial de 'La Brújula' desde Alcázar de San Juan, en Ciudad Real

Rafa Latorre se desplaza este viernes 3 de octubre junto a su equipo de 'La Brújula' hasta la sede de Cooperativas Agroalimentarias en Alcázar de San Juan, la organización que agrupa el mayor número de cooperativas de España, para vivir por primera vez una Fiesta de la Vendimia en colaboración con Atresmedia Radio y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha.

El programa se emitirá en directo y contará con la participación de Juan Miguel del Real, director de Cooperativas Agroalimentarias, que por primera vez participa en la organización de este festejo.

El director conversará con Rafa Latorre sobre el papel de las cooperativas en Castilla-La Mancha, su impacto económico, social y cultural, así como las cifras de facturación, el empleo generado y el arraigo territorial que representan.

Durante el especial, también será protagonista Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, que repasará la decisiva aportación de la institución en el sostenimiento financiero de los ayuntamientos de la provincia, especialmente los más pequeños, y su relevancia para la prestación de servicios a la ciudadanía.

La cita volverá a explicar y sentir lo que significa el mundo del vino para esta zona de la Mancha.

Escucha el viernes 3 de octubre 'La Brújula' a partir de las 19:00 en Onda Cero, nuestra web y nuestra app. Con el patrocinio de la Junta de Comunidades y la Diputación de Ciudad Real.