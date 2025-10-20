El problema de la “maraña regulatoria europea” que frena el crecimiento económico en la UE

En su espacio ‘El Foco’ en La Brújula, Susana Burgos pone la mirada en lo que ha definido como la “maraña regulatoria europea”, una acumulación de normas y organismos supervisores que, según denuncia, está perjudicando la competitividad de las empresas de los Veintisiete y, muy en particular, al sector financiero.

Solo entre 2019 y 2024, las instituciones comunitarias han aprobado más del doble de legislación que Estados Unidos: “la friolera de 13.000 normas frente a unas 5.000 del otro lado del Atlántico”, explica Burgos.

A esta saturación normativa se suma la existencia de más de 20 reguladores y supervisores europeos con mandatos que, en muchos casos, “se solapan entre sí”, lo que genera ineficiencias y bloqueos en el funcionamiento del mercado interior.

El impacto en la banca y las familias

Como ejemplo, Burgos cita los requisitos de capital exigidos a las entidades financieras, que impiden movilizar una parte sustancial de sus fondos.

“El sector calcula que si se liberara tan solo un 10% de los 270.000 millones que los bancos no pueden mover ahora mismo, podrían conceder 400.000 hipotecas más en Europa o inyectar liquidez a cientos de miles de pymes”, detalla.

La periodista subrayó que el problema no se limita al ámbito financiero, sino que afecta también a otras industrias. “Esto de la simplificación regulatoria, que puede parecer un asunto técnico, es en realidad una cuestión social con efectos muy obvios sobre las familias y las empresas”, concluye.