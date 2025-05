Un nanosegundo en el metaverso: Ana María Matute y George Orwell

Con la cercanía del fin de semana, un grupo de voces reconocibles del panorama radiofónico español -Juan Carlos Galindo, Edu Galán, Juanjo de la Iglesia, entre otros- ofrecieron a su audiencia una conversación cargada de referencias culturales, homenajes literarios y crítica social.

La charla comenzó en tono lúdico, recordando una efeméride peculiar: el Día de la Toalla, celebrado cada 25 de mayo en honor al escritor Douglas Adams. En su novela La guía del autoestopista galáctico, la toalla es el objeto más útil para un viajero intergaláctico. Este guiño a la literatura de ciencia ficción sirvió de trampolín para explorar otras conmemoraciones del mes, como el centenario del nacimiento de Ana María Matute, una de las figuras más relevantes de las letras españolas del siglo XX.

Juanjo de la Iglesia destacó la reedición reciente de obras fundamentales de Matute, como Primera memoria y Olvidado Rey Gudú. Esta última, una ambiciosa novela de literatura fantástica, fue reivindicada no solo por su profundidad emocional y calidad narrativa, sino también por su impacto dentro del ámbito friki, que ha sabido abrazarla con entusiasmo.

Se recordó que Los niños tontos, una colección de microrrelatos que retorna ahora con dos textos inéditos, fue en su momento víctima de la censura franquista, que consideraba sus historias inapropiadas para el público infantil. Matute, a quien se ha encasillado injustamente como autora de literatura infantil, fue mucho más que eso: una narradora con un universo propio, que mezcló realismo, fantasía y ternura, con una mirada crítica hacia la sociedad.

La conversación derivó hacia el terreno político-literario con Juan Carlos Galindo, quien llevó al oyente al Festival de Cannes, no para hablar de estrellas de cine, sino de un documental que rescata la figura de George Orwell: Orwell: 2 + 2 = 5, dirigido por Raoul Peck. El cineasta haitiano, ya conocido por I Am Not Your Negro, examina en este nuevo trabajo cómo las ideas contenidas en 1984 siguen vigentes en la era del tecnocapitalismo y la desigualdad.

Narrado por el actor británico Damian Lewis, el documental combina imágenes de archivo, testimonios actuales y extractos de la vida y obra de Orwell, desde su paso por la policía colonial en Birmania hasta su trabajo en la BBC durante la Segunda Guerra Mundial. En palabras del propio Orwell: "Considero que he logrado que nuestra propaganda sea un poco menos repugnante de lo que habría sido de otro modo". Un reflejo de su ética ambigua pero comprometida.

Peck, que se define a sí mismo como "marciano" antes que "marxista", defiende la tesis de que hoy seguimos viviendo en una distopía orwelliana, multiplicada por las nuevas herramientas tecnológicas que consolidan el poder y el control. Su documental, más allá de una revisión biográfica, es un llamado de atención sobre las amenazas actuales a la libertad individual.

El debate también abordó la censura en la literatura infantil y el creciente sobreproteccionismo en torno a los contenidos para niños. Se trazó un paralelismo entre las críticas a Los niños tontos en los años 50 y la tendencia actual a suavizar cuentos clásicos como Blancanieves. Los participantes coincidieron en que el miedo en los cuentos no es algo necesariamente negativo, sino una parte esencial del aprendizaje emocional.