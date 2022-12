El monólogo de las ocho: "Coincidiendo con el sorteo de la Lotería, el Senado aprobaba algunas de las reformas legislativas más controvertidas de todo el mandato de Sánchez"

Tranquilo, si tampoco toca tanto. El Gordo no sirve para retirarse. Hombre, a menos que hayas comprado toda la serie. Ya habrán comprobado si llevan un rato con nosotros que hemos asumido que nos dirigimos a aquellos a los que no les ha tocado la lotería. No solo por un juego de probabilidades, sino porque entendemos que ahora estaría por ahí regado en cava y haciendo cualquier cosa menos escuchando las noticias.

Así que no les vamos a torturar demasiado con este tipo de muestras de alegría que ya llevan escuchando todo el día.

Asumimos que usted no es ese señor de Soria que soñó con el número y entonces el hombre se puso a buscarlo por todos lados y lo encontró en una administración de Bilbao y lo compró allí. Que ese hombre existe.

Eso cuenta él, eh. Que los sueños se olvidan pronto y esta es una historia muy típica. En cualquier caso, usted no es él ni tampoco es uno de esos que salen ebrios de alegría en el telediario. ¿Sabían ustedes que estas imágenes sorprenden mucho en el extranjero? De verdad que no se lo explican cómo es que la lotería en España es tan popular. Hoy en la BBC la presentadora enseñaba a cámara un décimo de lotería y le preguntaba luego a Sergi Forcada, periodista de la BBC, cómo es que los españoles se vuelven tan locos con la lotería.

Bueno, no les vamos a torturar con más muestras de felicidad. Pero hemos de informar. Es nuestra labor. Así que cumpliremos con ella.

"El Gordo de la Lotería de Navidad, el 5.490, ha sido el más repartido de los últimos años". Más de 30 provincias han sido regadas de dinero por el Gordo. Ahora, que a quienes les ha ido de cine ha sido a los habitantes de Fonsagrada en Lugo. 3 mil habitantes y su única administración ha repartido 180 millones de euros.

Siempre me he preguntado por ese momento en que los niños ven la bola y saben que es el Gordo cómo les sale la voz.

Qué curioso. Coincidiendo con el sorteo de la Lotería, el Senado aprobaba una batería con algunas de las reformas legislativas más controvertidas de todo el mandato de Pedro Sánchez. Azares del calendario, ha derogado el delito de sedición, ha rebajado las penas por malversación y ha sacado adelante finalmente la ley Trans sin modificaciones en su articulado, en lo que supone una victoria inapelable de Irene Montero sobre las socialistas, mayor si cabe que la que supuso en su día la aprobación de la ley del sí es sí.

La votación de esta ley, la ley Trans, ha deparado una escena muy significativa. Carmen Calvo ha roto la disciplina de voto y se ha abstenido.

La ley Trans ha sido aprobada con su articulado original, sin las modificaciones prometidas por Carmen Calvo a las feministas del PSOE, que como ellas, consideran que este texto pone en peligro toda la legislación de Igualdad al relativizar la existencia de sexos. Es la derrota definitiva de Calvo frente a Irene Montero. Primero, Sánchez despojó a Calvo de las competencias de Igualdad y se las entregó a Irene Montero, y ahora después de una amarga batalla política, ni siquiera consigue enmendar un solo artículo de la ley incluido aquel que permite a los menores de 16 años cambiar de sexo en el registro sin más tutelas que su propia voluntad. En la dialéctica que ha dividido al colectivo feminista, el PSOE cae del lado queer y consagra por ley la autodeterminación de género.

Carmen Calvo no podía votar en favor de esta ley porque batalló contra ella, porque advirtió de sus riesgos, porque comprometió su crédito a que no se aprobaría y, en definitiva, no está de acuerdo con ella. Así que se abstuvo. Se puede hacer, esta es la demostración.