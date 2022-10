El monólogo de las ocho: "Pere Aragonès es un líder endeble en busca de apoyo externo"

Vamos a enmendar a Victor Hugo, que decía aquello de que nada hay más poderoso que una idea a la que le llega su momento. No, no, no. Más bien nada hay nada tan peligroso como un idiota que ha encontrado su causa.

Este día nos deja la imagen de dos ecoidiotas que han dedicido salvar el planeta estampando una sopa de tomate en el cuadro de Los Girasoles de Van Gogh en la National Gallery de Londres.

El cuadro afortunadamente está protegido por un cristal

El cuadro afortunadamente está protegido por un cristal, con lo que los daños nos son graves, pero la imagen de unos fánaticos macizos curando sus traumas contra una obra de arte ya resulta suficientemente hiriente.

Y empiezan a ser demasiado frecuentes este tipo de performance, de posadolescentes concernidos. Cabe reprocharle a la National Gallery la demora de su equipo de seguridad. Es que les da tiempo hasta a pegarse con cola a la pared. No es el servicio más eficiente. Desde luego la decadencia del Reino Unido empieza a advertirse hasta en sus museos. Oigan que se llevaron medio Egipto con la excusa de que había que protegerse el arte. En cuanto a estos ecomemos, francamente, lejos de convencer van conseguir que hasta la extinción del planeta sea algo deseable.

Liz Truss destituye a su ministro del Tesoro

Mientras estos jóvenes mastuerzos andaban embardurnando Los Girasoles con sopa de tomate, Lizz Truss ejecutaba a su ministro del Tesoro. El malogrado Kwasi Kwarteng ha sido sacrificado para que la primera ministra conserve el pellejo político. Así pretende Truss restaurar la confianza de los inversores y calmar a los mercados después de que la libra se desplomara con estrépito cuando la premier presentó su plan económico.

Aquel plan se basaba en un drástico recorte fiscal sin que se aplicaran reducciones del gasto público. Los inversores hicieron las cuentas y aquel desfase nos les inspiró confianza. Qué importante es mostrar una cierta coherencia fiscal. No es bajar o subir impuestos, sencillamente consiste en no hacer cálculos fantasiosos, porque el dinero es muy desconfiado.

Creo Kwasi Kwarteng ha batido un récord. Ha durado algo más que Máxim Huerta como ministro. 38 días. Hubo un predecesor de

Kwarteng que duró unos días menos pero porque murió de un infarto. A Kwarteng le sustituye Jeremy Hunt, de ala moderada del Partido Conservador y con él llegará una nueva política económica menos arriesgada.

Desde que se celebró el referendum del Brexit, el Reino Unido parece estar bajo una maldición

La inestabilidad se ha cronificado y los gobiernos duran apenas meses y los líderes terminan pronto abrasados.

Pére Aragonès

Hay que tener cuidado con las decisiones que se toman, por más que se invoque la autoridad del pueblo para acometerlas. Que se lo digan a los catalanes, que políticamente también parecen estar bajo una maldición desde que Artur Mas decidió, a la manera de David Cameron solo que en ilegal, emprender el camino plebiscitario.

Hoy Pére Aragonès es un líder endeble en busca de apoyo externo y cuyo logro más ambicioso será evitar que se celebren unas nuevas elecciones antes de unos meses. Hace unas horas fue a TV3 a explicar su proyecto, o lo que queda de él, y algo ha llamado la atención de la opinión publicada española. Dicen que Aragonés ha revelado algo insólito, un pacto secreto con el Gobierno para enterrar el castellano en la educación

Pero si lo que ha hecho Aragonés es constatar la realidad. Si es que ese pacto ya se ha incumplido. Fíjense que lo que dice Aragonés es que no le iban a impugnar el decreto con el que anularon la sentencia que garantizaba un 25% del castellano. No sólo no se la impugnaron, sino que el PSC contribuyó con sus votos a ratificar el decreto. Pero esto son hechos, no promesas ni vaporosas abstracciones.

El decreto que anula la sentencia del Tribunal Superior fue aprobado gracias al PSC, así que estas explicaciones de los ministros del Gobierno son bastante exóticas. Escuchen al ministro de Presidencia Félix Bolaños.

Es verdad que el caso lo tiene que resolver la justicia, ahora que si se enseña el castellano en la escuela será a pesar del PSC y del Gobierno. No gracias a ellos. Y ahora lo que queda por explicar es ¿a qué se refiere Aragonés con todo lo demás? ¿un acuerdo sobre todo lo referido al catalán?

Ya que tengo por aquí al ministro Bolaños, Minuto y resultado en la renovación del CGPJ. Que ya verán que está muy próximo el acuerdo, que ya se lo contamos ayer. QUe no habrá un compromiso para modificar el sistema de elección de los jueces aunque alguna concesión habrá para que Feijóo pueda justificar que ahora sí, es posible cambiar los cromos.