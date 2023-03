El monólogo de las ocho: "Vamos a ver a todo un presidente con la icónica fotografía de frente y de perfil"

La conexión nos lleva a Asturias, porque hay más de 90 incendios activos. Hay una imagen de esta madrugada que los ovetenses no olvidarán seguramente: las llamas en las faldas del monte Naranco, que eran perfectamente visibles desde la ciudad. Lo que preocupa a estas horas es Luarca en el concejo de Valdés, al oeste de la comunidad. Hasta allí se ha dirigido hace unas horas Adrián Barbón.

Barbón ha denunciado que se trata de un acto terrorista y la Fiscalía ha iniciado una investigación. La Guardia Civil está detrás de los culpables y dice que tiene algunos indicios pero que necesitan pruebas más sólidas para actuar. Esto ya se ha vivido en otros lugares como Galicia, con Feijóo al frente, y estas investigaciones nunca dan con una trama organizada.

Hay un multiplicidad de factores. Los pirómanos por supuesto, y seguramente un efecto emulación, pero los gobiernos tienden a señalar tramas que luego nunca se encuentran. Lo que hay es que unas determinadas condiciones climáticas, junto con el descuido y el abandono de los montes y la despoblación rural, están convirtiendo en un desafío cada vez mayor los incendios.

Por eso, porque siempre se parecen las causas, hay que huir de la politización y de señalar que cuando la administración es de un partido es que hay una trama organizada para derribar al gobierno y cuando es del otro resulta que es la falta de inversión y que no hay suficientes retenes de bomberos. Eso es lo que no puede ser y es un fenómeno también recurrente.

La imputación de Trump

Estados Unidos se prepara para el proceso del siglo. La capacidad que tiene la industria mediática de Estados Unidos para convertir una trama judicial en un espectáculo es perfectamente conocida y este caso tiene todos los ingredientes. Es la primera vez que un presidente de Estados Unidos resulta imputado.

Nixon no fue imputado porque se hizo una operación política para evitarlo. Desde el indulto de Gerald Ford hasta el enjuague del fiscal especial. Finalmente no presentaron cargos contra él pero esta vez vamos a ver a todo un presidente con la icónica fotografía de frente y de perfil. No lo veremos esposado, porque sus abogados así lo pidieron pero hay otras partes del show que no van a faltar.

Esta vez sí, el Partido Republicano se ha puesto detrás de Trump. Quizás porque esta es la causa en el fondo menos comprometida a la que se va a enfrentar. Que luego seguramente llegará el asalto al Capitolio y ahí sí, va a poner al partido en un apuro mucho más serio. Pero por el momento, cierre de filas.

Hasta Mike Pence, el que fuera su vicepresidente, que se separó de Trump, que incluso ha ofrecido un testimonio incriminatorio respecto de lo ocurrido aquel día de Reyes en que la muchedumbre trumpista entró en el Capitolio denuncia el doble rasero.