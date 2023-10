El monólogo de las ocho: "El universo independentista es complicado"

Vuelve a rodar Naranjito. No, suponemos que se inventarán una nueva mascota diferente a la entrañable fruta que animó el Mundial del 82. Lo importante es que tantos años después, 47 años después, España organizará un Mundial de fútbol, que es la cita deportiva más importante que se celebra en este planeta. Con audiencias milmillonarias. Pero, España no estará sola esta vez.

Será un Mundial atípico. Tanto que será un Mundial euroafricano y trasatlántico. Se jugará en tres continentes. España tendrá 10 sedes, Portugal 4 y Marruecos 4. Pero, esperen porque tres partidos de la primera fase se jugarán en Argentina, en Uruguay y en Paraguay.

Cómo pasa el tiempo. Cuando vuelva a jugar un partido del Mundial en España, el balón ya no será el de los hexágonos y Naranjito tendrá casi medio siglo. Por cierto el estadio de la final, el Santiago Bernabéu.

Esta entrevista de Carlos Alsina a Alberto Núñez Feijóo ha marcado la agenda política del día. Con estas advertencias recibía en Más de Uno de Onda Cero Alberto Núñez Feijóo el comienzo oficial de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez.

Yolanda Díaz, que está tratando sin éxito de ponerse interesante al hacerle decir a sus negociadores que hay muchas diferencias todavía entre ambos

Ha llegado el tiempo de Pedro Sánchez y el secretario general socialista ha inaugurado este periodo de negociaciones hacia la investidura con su compañera de coalición Yolanda Díaz, que está tratando sin éxito de ponerse interesante al hacerle decir a sus negociadores que hay muchas diferencias todavía entre ambos. Esto lo decía Nacho Alvárez, que es un señor de Podemos al que se le está poniendo pinta de ministro.

Si aquí lo único relevante es si finalmente se confirma que tras el nefasto periplo de Irene Montero, el PSOE recupera las competencias de Igualdad como reclaman las feministas del PSOE. Parece que Yolanda Díaz no opondrá mayor resistencias. Ambos se han emplazado a encontrar un acuerdo antes de Noviembre. Y la fecha es muy relevante, porque confirma que han abandonado la intención inicial de una investidura rápida. Se lo decían a las terminales mediáticas. Investidura cuanto antes para enviar los compromisos presupuestarios a Bruselas. No será así y no será así probablemente por que todos están pendientes de Puigdemont y ese es el drama.

Peor que Sánchez fije la investidura de su rival es que todos estén pendientes de Puigdemont para fijar la fecha de la investidura de Sánchez

A primera hora de la mañana, el presidente del PP hacía una grave acusación a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

No sería sorprendente que la presidenta del Congreso hubiera consultado con Pedro Sánchez la fecha de la investidura de su rival, pero sería grave porque la tercera autoridad del Estado no puede estar sometida a la disciplina de su líder. Armengol ha tratado de demostrar que Feijóo se habría dirigido a ella pidiéndole un tiempo prudencial para negociar con los grupos y habría señalado precedentes de 30 e incluso 40 días. Ambas versiones en realidad son compatibles y aún así, hay algo todavía más desmoralizador. Porque peor que Sánchez fije la investidura de su rival es que todos estén pendientes de Puigdemont para fijar la fecha de la investidura de Sánchez.

Y eso es lo que está ocurriendo porque sin Puigdemont no hay investidura y están esperando a ver cuándo podría decidirse. El universo independentista es complicado. Por eso Sánchez va a estar en contacto permanente con Salvador Illa, a ver si consigue guiarle en el laberinto.

Hoy ha ocurrido algo desconcertante. Andan pendientes de una asamblea de majaras que preside Puigdemont y que se llama Consell de la Republica. Este ente ha decidido someter a sus bases la investidura de Sánchez y esa consulta se celebrará a finales de octubre y el resultado podría no conocerse hasta el 3 de noviembre.

Cualquiera diría, esto es Puigdemont que quiere torturar un poco a Sánchez y quiere hacerle lo de la Cup a Artur Mas y de paso exhibir su influencia. Ya, pero son necesarios muy pocos avales para forzar una consulta, basta con 1%, apenas mil en una organización de 100.000, de manera que lo que podría estar ocurriendo es que aún más radicales que Puigdemont quieran cerrarles el paso a la amnistía. Recuerden que Clara Ponsatí está urdiendo una facción aún más integrista en el independentismo. En cualquier caso. Que la institucionalidad de España esté pendiente de semejante disparate da la medida del drama.

En realidad, el pasaje más reproducido de hoy, aquel con el que están atacando a Feijóo es otro. Y la verdad es que lo ha puesto fácil, porque mira que no habrá tenido tiempo para urdir un argumentario para defender sus pactos con Vox. Podía haberse explayado sobre lo mucho que diferencia a esta formación de Junts o de Bildu. La pasada campaña fue evidente que el PP tenía un problema para explicar sus pactos con Vox y este testimonio indica que no lo ha solucionado.

Y sólo un testimonio más. Ecos del viejo PSOE y la respuesta del PSOE realmente existente. Por cierto, hoy ha hablado de los pactos de investidura otro histórico del PSOE. El extremeño Rodríguez Ibarra. En términos que le han merecido la reprimenda de la portavoz socialista Pilar Alegría.