El Monólogo de las Ocho: "Es tal la acumulación de olvidos que se produce el olvido por saturación"

El desfile de "petardas", "pájaras" y amigos expertos en aeronáutica puede que nos haya hecho olvidar que el Gobierno todavía no ha ofrecido una causa por el apagón. Todavía nadie ha asumido la responsabilidad y siguen demorando una explicación a los españoles y a los portugueses. Claro, es tal la acumulación de escándalos que se produce el olvido por saturación. Pero esto es gravísimo, España se fue a negro, cero energético, y su Gobierno hizo todo tipo de maniobras con tal de no reconocer la verdad. Empezando por el montaje del ciberataque.

El gobierno ha tardado 19 días en asumir y reconocer la conclusión a la que Red Eléctrica había llegado apenas unas horas después del apagón. Hasta este momento, 19 días después de que Red Eléctrica la descartara, ha mantenido artificialmente viva la teoría del ciberataque. Incluso mediante las más ridículas sobreactuaciones, como lo de movilizar al CNI y enviar a los anacletos a las empresas eléctricas, como si fueran criminales que les ocultan información. Bueno, como si fueran el Fiscal General del Estado y fueran a borrar los datos para dificultar la investigación.

Hoy, durante una interpelación en el Congreso, la vicepresidenta Sara Aagesen ha descartado al fin el ciberataque y ha avanzado algo, muy poco. Por primera vez apunta a que las pérdidas de generación empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla. Ya están un poco más cerca, por tanto, de reconocer que la verdadera causa es la que señalan todos los expertos: que la consigna se impuso a la técnica y guió una composición suicida del mix, que servía para presumir de una desmedida oferta de energía renovable al coste de hacer vulnerable el sistema. Querían demostrar que se podía nutrir el sistema solo de renovable y que la nuclear era prescindible.

Porque en algo tiene razón la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor: el sistema eléctrico español es robusto, seguro y evolucionado, tanto mayor es la responsabilidad de quien consiguió tumbarlo. Nadie ha asumido responsabilidades, nadie ha dimitido, nadie ha pedido siquiera disculpas, nadie ha explicado cómo se van a afrontar las indemnizaciones mil millonarias a los afectados españoles y portugueses.

Por cierto, por qué ya no presumen del porcentaje renovable en el mix. La oposición pide dimisiones porque nadie hasta el momento asume la responsabilidad y nadie parece que vaya a asumirla. Esto ocurría en el pleno del Congreso de los Diputados después de que se celebrara una sesión de control en la que todo, en el fondo, ha girado en torno a los mensajes de Pedro Sánchez y su mano derecha José Luis Ábalos.

Sí, ha habido muchos chascarrillos acerca de las "pájaras" y las "petardas" y demás apelativos que Sánchez dedica a sus compañeros de gobierno y de partido, pero lo importante no es eso.

Los WhatsApp entre Sánchez y su mano derecha Ábalos adquieren otro cariz cuando el asunto de la conversación es el rescate de Air Europa. Es lo que hoy revelaba 'El Mundo', que cinco días después de que Aldama dijera que Hidalgo estaba tan harto que iba a llamar Begoña; Sánchez envía a su hombre de confianza un argumentario muy bien preparado que le había enviado un misterioso amigo con las líneas que debían guiar el rescate de la aerolínea.

Ante esto, la concepción del poder de Pedro Sánchez y su gestión de la discrepancia, lo que podríamos llamar el catálogo de "pájaras" y "petardas" es una minucia.

Lo relevante es que Pedro Sánchez no ha querido ni defenderse de la grave acusación de haber interferido, más que intervenido, en el rescate de la aerolínea Air Europa. Miren la conversación. "Creo que merece la pena que le demos una vuelta", le escribió. Ante lo cual, el entonces ministro de Transportes le replicó: "Las inquietudes son ciertas. Si quieres antes de la reunión con Iberia de mañana te cuento cómo lo estamos enfocando tanto el caso de Air Europa como IAG". "Vale. A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla", subrayó el líder del Ejecutivo socialista.

Este es el capitalismo de amiguetes llevado al paroxismo, pero con un agravante, que efectivamente Begoña Gómez mantenía un contacto con Javier Hidalgo y que este patrocinó su artificial carrera académica. Cinco días antes de estos mensajes, Aldama había dicho que Hidalgo llamaría a Begoña Gómez para desatascar el rescate.

Y este es otro agravante, Víctor de Aldama es el presunto muñidor de la organización criminal que supuestamente se había ganado el favor de Ábalos y había alcanzado el núcleo de poder socialista. Y Víctor de Aldama era asesor a sueldo de Air Europa. Trabajaba para conseguir ese rescate. Y ofrecía información a tiempo real de los avances de la operación. Información privilegiada a tiempo real. Hasta el punto de que de manera simultánea de que se acordara en esas citas el rescate de la compañía, contactó de inmediato con la familia Hidalgo para comunicarle que la operación había salido adelante y ya era un hecho.

Ha eludido el debate hoy en el Congreso y ha preferido hacer una colección de invectivas sobre el Congreso Nacional del PP. Feijóo ha rescatado el "váyase, señor Sánchez, y le ha pedido elecciones". Hay algo sospechoso en que Sánchez repita una y otra vez lo de "cuando lleguen las elecciones en 2027" cuanto más débil se encuentra, más señala el horizonte lejano de 2017.

Creo que se han apresurado con el argumentario, los portavoces oficiales y los voceros oficialistas. Ese coro tan bien acompasado que nuestro Wert ha bautizado como el equipo de opinión sincronizada. Dijeron que era un delito la filtración de estos mensajes porque insinuaban que había sido la UCO quien los filtró, pero la UCO se apresuró a negarlo y ha aportado las pruebas. Porque no se incautó de información posterior a 2021 y los mensajes que El Mundo está divulgando son de una fecha posterior. Pero es que además José Luis Ábalos ha reconocido que no tiene ningún reparo en compartirlos.

Se lo ha contado a un periodista de La Sexta, Alfonso Pérez Medina. Eso no quiere decir que sea la fuente de El Mundo, ojo, pero sí permite descartar el lawfare al que se agarraron los oficialistas como clavo ardiendo para desviar la atención.

Sobre todo imprime una presión y una ansiedad insoportable en el Gobierno, porque ve que el hombre más importante de la vida política de Sánchez, custodio de mil y un secretos, está fuera de control y dispuesto a compartir lo que sea necesario para curarse la soledad y el abandono. Hay algo aún más preocupante que esa voluntad. Que no se sabe qué es lo que el gobierno puede hacer por él para mejorar su delicado futuro procesal.