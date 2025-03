El monólogo de las ocho: "Si Santos Cerdán nunca estuvo en el Gobierno, ¿qué hacía hablando de obra pública?"

Empezamos por lo urgente, que es una alerta roja por peligro extremo en Málaga y Castellón. La tormenta está atravesando la parte sur oriental, la España mediterránea y Canarias. Así que está provocando gravísimos problemas sobre todo en las provincias de Málaga, de Castellón y en Murcia, donde ya les hemos informado esta mañana de que se ha encontrado el cadáver de un hombre en Lorca que fue arrastrado por la corriente al desbordarse la rambla de Ramonete mientras circulaba con su furgoneta.

Hoy las alarmas sí han sonado. Se ha enviado un aviso de Es-Alert en las zonas afectadas. Si algo hemos aprendido de la DANA fatal es a vigilar los caudales y los barrancos. En el interior sur de Castellón, en la Comunidad Valenciana, hay riesgo de inundaciones y de desbordamiento de los cauces.

Dice la AEMET que el episodio de lluvias va a ser muy largo, se prolongará hasta el jueves, con precipitaciones en todo el territorio en un momento u otro, persistentes en zonas de interior y sierras prelitorales de Valencia y Castellón, localmente de intensidad fuerte o muy fuerte. O sea, que va a ser una semana complicada.

Hoy lo peor parece que se lo está llevando Málaga. Un total de 20 municipios de la provincia ya han activado sus planes de emergencia locales. Preocupan, sobre todo, Ronda y Guadalhorce.

Los mercados saben anticipar bien el signo de los tiempo y la industria militar está viviendo un momento gozoso en los mercados. La Unión Europea ha despertado del sueño. Lo explicó muy bien aquí el exministro Margallo: "La UE ha vivido un desarrollo económico apoyado en la idea de energía barata rusa, un mercado chino que nos compraba todo y una delegación de la seguridad en EEUU". Todo eso ha saltado por los aires.

La Unión Europea ya era consciente pero el espectáculo de una encerrona a Zelenski el pasado viernes en el Despacho Oval ha sido determinante. Urge una política de Defensa que permita protegerse ahora que Estados Unidos se ha alineado con el Kremlin y considera que la integridad territorial de los países es una bagatela con la que transaccionar.

Un primer efecto ha sido un estrechamiento del canal de la Mancha. El Brexit alejó al Reino Unido y Trump lo ha acercado. Hoy el gobierno británico habla como una voz europea más.

Por cierto que eso que ha hecho Starmer es justo lo que le reclaman en España a Pedro Sánchez. Que se dirija a las Cámaras y explique cuáles son los planes de España y cómo va a hacer la proeza de incrementar el gasto militar como ninguna otra nación de su entorno y sin mayoría parlamentaria para hacerlo, porque incluso su socio de coalición, Sumar, tiene una distinta de lo que debe ser la política de Defensa. Es difícil saber cuál.

Vamos a hablar de las hediondas crónicas de la corrupción, aún presunta. Onda Cero ha tenido acceso a la declaración como testigo ante el Supremo de Carmen Pano, la empresaria que dice haber llevado bolsas con dinero en efectivo a la sede de Ferraz. Lo describió ante el juez, aportando detalles. Dijo que había sido por encargo de Víctor de Aldama y que la hicieron subir a la segunda planta, donde una persona, cuyo nombre no ha aportado, recogió el dinero.

Claro, el problema cuando entra efectivo sin justificar en las sedes de los partidos es si el dinero tiene como destino la organización. Todo esto ha de ser probado. Bien es cierto que Carmen Pano está imputada en la causa de los hidrocarburos y probablemente busque aliviar su carga. De todas maneras la información que aporte tiene que ser veraz y entre otras cosas se está autoinculpando de un delito.

Hoy en las crónicas de la corrupción aparece un nombre destacado. Y es un asunto delicado por dos razones, porque se trata del actual secretario de Organización del PSOE y porque jamás estuvo en el Gobierno. ¿Entonces qué hacía hablando de adjudicaciones de obra pública? Es una primicia de El Confidencial.

La UCO ha hallado mensajes de Cerdán sobre obra pública en un dispositivo encriptado de Koldo. La Guardia Civil localiza conversaciones del actual secretario de Organización del PSOE con Koldo García Izaguirre que lo involucrarían en el presunto amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones ilegales.

Es el trío del Peugeot: Santos, Koldo y José Luis. Ahora bien, que Koldo esté hablando de adjudicaciones no es tan grave como que lo haga una persona que no tiene ni ha tenido un sólo cargo en el Gobierno. Santos Cerdán es lo que se llama un apparatchik, una persona que ha ocupado importantes cargos orgánicos en el PSOE pero no en el ministerio de Transportes. ¿Qué hace hablando de obra pública? Eso, suponemos, tendrá que aclararlo ante el juez. Con razón fue mencionado en un reciente auto del Supremo.

Las comunicaciones estaban en una memoria encriptada que fue incautada en una vivienda de Koldo en la primera fase de la operación Delorme, en febrero de 2024. Santos Cerdán siempre ha negado estas acusaciones, a pesar de que Víctor de Aldama aseguró haberle entregado 15.000 euros.

No es un cualquiera Santos Cerdán, y lo peor que se puede decir es que existía la certidumbre de que algún día, cuando avanzara la investigación, estaríamos hablando de él en este informativo.