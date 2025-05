El Monólogo de las Ocho: "Santos Cerdán lleva demasiados días en modo discreto"

Es verdad que es una declaración un tanto elíptica y que se cuida de pronunciar el nombre del interfecto, pero no creo que sea demasiado aventurado decir que esta es la primera muestra pública de apoyo de Pedro Sánchez a su secretario de Organización, Santos Cerdán y ha sido pronunciada en sede parlamentaria.

Santos Cerdán lleva ya demasiados días en modo discreto, a la espera de que el juez reciba un informe de la UCO sobre sus actividades. Que haya permanecido con un perfil no significa que no haya estado preparándose para lo que se viene. Miren qué cosas tan extrañas acontecen, ayer Santos Cerdán decidió contarle a los periodistas que sí, que él se había interesado por adjudicaciones de obra pública. Claro, como cualquier diputado, eso no es delito. Hombre, lo que vamos conociendo no habla de la actividad normal y pública de un diputado, habla de conversaciones privadas con Koldo García.

Según el Registro del Congreso, el diputado Santos Cerdán no preguntó ni oralmente ni por escrito al Gobierno sobre obras públicas en Navarra u otras zonas de España, ni en la pasada legislatura ni en esta. Salvo en una ocasión: el pasado 9 de mayo. Ese día registró cinco preguntas en las que se interesaba por obra pública. Ninguna hasta el 9 de mayo. Cinco ese día.

Ese día decidió registrar preguntas sobre el Corredor Navarro de Media Distancia, el Corredor Navarro de Alta Velocidad, la terminal multimodal de transporte de mercancías de Noáin, sobre la A15 y la A21, y sí, sobre los túneles de Belate. El proyecto de los túneles de Belate es aquel sobre el que UPN ya denunció vicios de procedimiento.

Como cualquier diputado, Santos Cerdán, interesándose sobre obra pública en el Congreso solo que nunca lo había hecho en toda su vida parlamentaria y de repente el súbito interés que le sobrevino un día de mayo, cuando se conoció que la Guardia Civil investiga conversaciones privadas del secretario de Organización del PSOE sobre adjudicaciones millonarias.

Este no es el único escándalo del que hoy tiene que ocuparse el PSOE y en consecuencia el Gobierno, aunque este es afecta al núcleo mismo de poder del partido y por eso ha protagonizado la sesión de control del Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pero aquí no solo se mueve Santos Cerdán, aquí está todo el mundo tomando posiciones para enfrentarse a sus causas. Tal es la tragedia de la política nacional, que es rehén del escándalo.

Ya les anunciábamos que habría que compensar a todas esas personas, cinco, cuya renuncia al escaño autonómico es necesaria para que obtenga el aforamiento el extremeño Miguel Ángel Gallardo, investigado en el caso del hermanísimo. Nada es gratis…

Hoy se anunciaba que la diputada regional que debe entregar su acta iba a ser nombrada subdelegada del Gobierno en Extremadura. El enjuague parece que no le ha gustado al actual Delegado del Gobierno, que ya ha dicho que él no se da por enterado. Dice que la persona que actualmente ocupa el puesto de Subdelegada es de su entera confianza y que no tiene ninguna intención de prescindir de ella.

María de la Cruz Rodríguez dimitió ayer de su cargo en la Asamblea. Después de ella tienen que renunciar al escaño otros cuatro socialistas que iba por delante de Gallardo en la lista, pero aquí ya saben que son disciplinados como soldados de Mishima, siempre prestos a la inmolación. Bueno, los soldados de Mishima se inmolaban por una concepción elevada del honor, esto es otra cosa, porque en la política nada es gratis y suponemos que a cada uno se le habrá ofrecido una compensación por su sacrificio.

A María de la Cruz Rodríguez, la subdelegación del Gobierno y la operación ya estaba en marcha, solo que se ha frustrado. A la subdelegada actual, Maribel Cortés, ya le habían comunicado en las últimas horas su cese, como ella misma ha admitido, pero cuando la noticia ha trascendido a los medios, el revuelo y las críticas han sido tales que, al menos por el momento, se ha frenado el nombramiento.

Hoy ha hablado Miguel Ángel Gallardo, el que dijo que nunca correría a aforarse para protegerse de la investigación judicial, bueno, pues con un cuajo torero hoy dice que esto es lo justo. Esto, junto a la declaración de la célebre a su pesar, Miss Asturias, componen un cuadro bastante patético de la situación nacional. Esta mujer niega haber mantenido una relación con José Luis Ábalos, pero sí confirma que fue una colocación discrecional en una empresa pública. En este caso Logirrail y en este caso, a diferencia de Jessica Rodríguez, ella sí ha ido a trabajar y cumplió con su cometido. Pero ni el curriculum tuvo que entregar, ella supone que se lo falsificó Koldo. Que por cierto luego se dedica a acosar con cochinadas vía WhatsApp, bueno, todo muy edificante.

En el Congreso de los Diputados se ha producido otra noticia, además de la defensa de Sánchez de Santos Cerdán, y esto no es habitual, es esta legislatura que nació ya moribunda; Grande Marlaska ha asumido en "primera persona" el error de la compra de munición a Israel. Un contrato que, sin embargo, aún no extinguido. Lo fabuloso del caso es que todo serán ventajas para la empresa israelí que ha vendido las balas, porque recibirá el pago, quién sabe si una compensación y encima se quedará con la mercancía.

Este es el tipo de incongruencias que en un momento político más saludable se saldaban con una dimisión. No la esperen. Cinco meses estuvieron buscando otra forma de cargar las pistolas de las fuerzas de seguridad, no la han encontrado tan gravoso.