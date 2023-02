El monólogo de las ocho: "Sánchez lleva todo el mandato eludiendo cualquier tema que pudiera suponer una mínima ofensa a Marruecos"

Ya se conocen los detalles del 'Arriba las mascarillas' que se impondrá a partir del 8 de febrero. España dejará entonces de ser una anomalía mundial. Usted, ciudadano o ciudadana, seguro que todavía sale de casa con una mascarilla en el bolsillo por si acaso tiene que subirse en un metro, en un taxi, entrar en una farmacia, tomar un avión… Ir al psicólogo, al dentista o al podólogo.

Bien, pues esto va a cambiar. Hoy se ha rubricado el acuerdo en el Consejo Interterritorial de salud.

¿Se acuerdan de cuando toda nuestra vida política giraba en torno de esta conferencia sectorial que reúne a los consejeros de sanidad de las comunidades? Cuando los responsables políticos se remitían al Consejo Interterritorial de Salud para todo tipo de cuestiones incluso a aquella, como el Estado de Alarma, que afectaban a lo más sensible de las libertades constitucionales. Qué tiempos aquellos.

Bueno, pues hoy el Consejo Interterritorial de Salud ha vuelto a cobrar protagonismo en nuestras vidas porque acaba de aprobar las recomendaciones que le hace al Gobierno para el uso de las mascarillas a partir del día 8.

Veamos. Estas son las conclusiones: «Las mascarillas dejarán de ser obligatorias la semana que viene, además de en el transporte público, en establecimientos sanitarios como ópticas u ortopedias pero habrá que seguir poniéndoselas en clínicas, hospitales y también en las farmacias. O sea que en el taxi no, en el autobús no, en el avión no, pero sí en la farmacia o en la consulta del médico.

Un nuevo tiempo que comenzará cuando el próximo martes el Consejo de Ministros asuma estas recomendaciones y las convierta en norma y el Boletín Oficial del Estado la publique al día siguiente.

La reunión en Marruecos era importante para todos excepto para Mohamed VI

El día en que se ha clausurado la importante reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos. Importante para todos excepto para Mohamed VI, que no se ha dignado a suspender sus vacaciones en su palacete de Gabón para retratarse con su vecino más entregado y dispuesto, que es Pedro Sánchez.

La cita deja declaración conjunta de 74 puntos entre los que se encuentra «el compromiso con la plena normalización de la circulación de personas y mercancías de manera ordenada, incluyendo los dispositivos adecuados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo». Esto significa que continuarán las pruebas para la futura apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla aunque no hay un día fijado para eso ocurra.

No es un documento demasiado concluyente y deja sobre todo un corolario bastante estupefaciente al que se encargaba de poner voz Pedro Sánchez en una declaración sin preguntas.

España y Marruecos pactan evitar declaraciones sobre la soberanía del Sáhara, Ceuta y Melilla. Sánchez dice que el compromiso es eludir "todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte en lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía".

He aquí el problema: ¿Qué es lo que entiende Marruecos por soberanía y qué es lo que se ofende que se reivindique? Una frase como: la soberanía española de Ceuta y Melilla son indiscutibles… ¿Es ofensiva para Marruecos? ¿Es algo que el Gobierno español debe evitar para cuidar las buenas relaciones?

Esto es ridículo. Esto es lo que lleva haciendo España durante todo el mandato de Pedro Sánchez. Eludir cualquier tema que pudiera suponer una mínima ofensa al régimen de Marruecos. El problema es que eso jamás ha tenido la debida correspondencia, porque Marruecos no ha dejado de reivindicar su soberanía sobre Ceuta y Melilla…

España ya ha dejado por escrito, blanco sobre negro, en un carta firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el reconocimiento de la soberanía marroquí del Sáhara. Marruecos jamás ha hecho nada semejante respecto de la soberanía española de Ceuta y Melilla. Jamás. No hay un documento que diga tal cosa y sin embargo abundan las declaraciones que afirman lo contrario. Por otro lado, ¿esto significa que ningún ministro español puede reivindicar la soberanía del pueblo saharaui? ¿Ninguno, ni siquiera de Podemos? ¿Puede garantizar eso Pedro Sánchez? Sería interesante consultar a sus socios.

Frenazo en la creación de empleo

Esta de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, es una lectura francamente voluntarista. Enero acaba con 215.000 empleos menos y un aumento de 70.700 parados, esto iría en línea con años anteriores, pero indica que se habría producido un frenazo en la creación de empleo.

Luego además se ha producido una sangría de autónomos. Han cesado su actividad 20.800 autónomos. Es la mayor pérdida de negocios en un mes de enero desde el año 2012. Esto le preocupa seriamente al presidente de ATA, la asociación del trabajo autónomo, Lorenzo Amor.