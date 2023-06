El monólogo de las ocho: "Sánchez es un lastre y su adelanto electoral responde a su instinto de supervivencia"

La campaña que ha emprendido Pedro Sánchez está resultando desconcertante para cualquiera. Pero, más todavía para los propios socialistas que tienen bien claro que el tipo de campaña que no permitió que Pablo Iglesias resucitara a Podemos el 28M, no va ayudar a salvar al PSOE el 23J.

Hoy se da por enterado de este desconcierto un editorial del Wall Street Journal, que dice que los votantes están preocupados por el extremismo de Pedro Sánchez. Hoy lo explica muy bien Alfonso Guerra, que algo sabe de campañas del PSOE. Firma un artículo verdaderamente demoledor en The Objective en el que explica que todas las razones que ha tenido Pedro Sánchez para convocar estas elecciones son razones internas. Evitar que todos los que han perdido el empleo, los miles de cargos que conformaban la estructura territorial del PSOE hasta la gran derrota, le señalen como el culpable y desaten una ola de descontento que se lo lleve por delante.

«Como persona hábil y de reacciones rápidas comprendió que tras la derrota de muchos candidatos socialistas con buena gestión, todas las miradas se dirigirían a quien había convertido la campaña electoral en una prueba sobre su capacidad de solventar los problemas que había generado su política de alianzas. El presidente se percató de que solo había una forma de trocar las lanzas en aplausos: convocar elecciones; lo que obligaría a los militantes y dirigentes descontentos a simular su apoyo al secretario general, cuya estrategia de campaña acaba de ser derrotada. Si se organizan comicios, mítines, reuniones en medio de una campaña electoral, cualquier crítica a la reciente gestión pasada, de sólo unos días atrás, podrá ser calificada de deslealtad al partido por parte de los acólitos del secretario general».

Su adelanto electoral responde únicamente a su instinto de supervivencia

Es un buen párrafo. Es que Guerra escribe bien y además tiene una combinación de malicia, o de maldad directamente, y de sensibilidad fina que es muy literaria. Esto no es frecuente y seguramente lo distingue ahora la tesis que late bajo la prosa, esa la comparten socialistas de toda España y es que Sánchez es un lastre y que su adelanto electoral responde únicamente a su instinto de supervivencia. Otra cosa es que se atrevan a decirlo, al menos hasta que se elaboren las listas y sean ratificadas el 10 de junio por el Comité Electoral. Entonces veremos porque la campaña que se le presenta es endiablada. Sirva como resumen que va a tener que pedirle movilización, que vayan a mitines, que peguen carteles, que motiven al votante en una campaña a 40 grados a todos aquellos que le culpan de su derrota.

Pedro Sánchez ni siquiera ha felicitado a los ganadores de las elecciones.

Gracias al artículo de Alfonso Guerra también hemos reparado en algo que quizás, por la vorágine de los acontecimientos, nos había pasado inadvertido. Y es que Pedro Sánchez ni siquiera ha felicitado a los ganadores de las elecciones. Sí se ha dirigido a los perdedores, por la cuenta que le trae, pero no a los ganadores. Hoy la portavoz del Gobierno, la ministra Isabel Rodríguez ha hecho un esfuerzo verdaderamente encomiable para explicar en Más de Uno de Onda Cero todo lo ocurrido desde el 28M en el PSOE.

Ya hemos explicado que esta es una vieja táctica que consiste en deslegitimar a la oposición diciendo que la oposición trata de deslegitimar al Gobierno, cuando en el caso del PP, ni el de Casado ni el de Feijóo ha sido así.

Pero, esto es interesante y permite reparar en una otra circunstancia. Cumpliendo su promesa, el PP ha prestado sus votos a PSE y PNV para evitar que Bildu conquiste la alcaldía de Vitoria. Esto en realidad ya demuestra que al PP le preocupan más los socios del PSOE que al PSOE los socios del PP. Porque por el momento es impensable un gesto semejante. Bueno, es que ni siquiera le han dado las gracias. No habrán escuchado ustedes una palabra de agradecimiento o de loa por la responsabilidad del PP. No.

Hoy Alberto Núñez Feijóo ha reiterado en Telecinco su propuesta de que en toda España gobierne la lista más votada, aun sea a riesgo de tener que renunciar al poder en Extremadura.

Le pregunta si asumiría el coste de renunciar a Extremadura y dice que ganaría otras. En realidad Feijóo sabe que esta es una propuesta que será rechazado, porque de hecho María Chivite ya ha iniciado los contactos para reeditar el frankenstein euskonavarro. Pero quiere armarse de argumentos para una futura negociación con Vox aunque por el momento dice que todos sus barones con posibilidades y todos los posibles alcaldes van a presentarse a sus investiduras en solitario.

¿Ha recibido respuesta? No realmente. A menos que el inicio de las conversaciones para la formación de Gobierno de Chivite se consideren una respuesta porque lo cierto es que UPN sí es la fuerza más votada.

Nuevos ataques de la pintoresca campaña de Sánchez

Lo que ha recibido Feijóo son nuevos ataques de la pintoresca campaña de Sánchez. Hoy el PSOE ha manufacturado un vídeo en el que que critica a Feijóo por no hablar inglés, porque esta mañana en Telecinco contaba que tenía a un profesor contratado para empezar este lunes, pero como Sánchez le ha convocado las elecciones, le ha fastidiado el plan. Precisamente Sánchez ha podido practicar su buen inglés hoy en Moldavia. Pero como no ha atendido a la prensa, nada sabemos de qué opina sobre lo de Vitoria. No sabemos si mantendrá a Bildu como socio legislatura en Navarra o en el parlamento nacional en caso de necesitarlo tras el 23J.

Tampoco sobre algo muy interesante que ha ocurrido aquí cerquita. Usted sabe que los estudios centrales de Onda Cero se encuentran en San Sebastián de los Reyes. Aquí el socialista Narciso Romero le ha ofrecido su abstención al Partido Popular para evitar que VOX entre en el Gobierno de Sanse. Creo que es la primera oferta de este tenor que ha ocurrido.