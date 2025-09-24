El monólogo de las ocho: "La reprobación de Redondo confirma la evaporación de la mayoría de Gobierno"

El Congreso ha reprobado a la ministra Ana Redondo y eso no significa que la ministra vaya a dimitir. El Congreso ha reprobado a la ministra de Igualdad y eso significa que la mayoría de la Cámara no cree que el fiasco de las pulseras sea un bulo de la fachosfera ni una histérica alarma irresponsable… significa que creen a los fiscales territoriales que denunciaron las consecuencias penales de un fallo en la migración de datos, a las víctimas que han denunciado que los fallos se han multiplicado desde el cambio de proveedor y al Poder Judicial cuando asegura que las autoridades estaban avisadas del mal funcionamiento.

La ministra no va a dimitir porque en España ya no existe la responsabilidad política. Es algo que se ha pulverizado. ¿Cuántas veces ha sido reprobado Óscar Puente? ¿Tiene ya el hat-trick? Sí, sí, ya tiene el trío. ¿Ha dimitido?

Ojo, puede que la ministra Ana Redondo no fuera la responsable original del fiasco, porque el cambio de proveedor se hizo en tiempos de la inefable Irene Montero, pero sobre la gestión de Redondo siempre pesara la confusión sembrada y sobre todo, la ocultación y la negación de la realidad.

Bueno, sobre ella y sobre Félix Bolaños, que como notario mayor del reino, el ministro de Justicia alguna credibilidad debería darle a las denuncias que los fiscales incluyen en la memoria anual de la Fiscalía. Y Álvaro García Ortiz, que una vez más actuó como ministro 23 y no como Fiscal General del Estado… claro que eso mismo fue lo que lo llevo al banquillo… así que encima, reincidente.

Bienvenidos a la Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Desde Cariñena para el mundo, en vísperas de la Fiesta de la Vendimia.

Esto de la reprobación de la ministra de Igualdad es también la enésima derrota parlamentaria del Gobierno, la que confirma la evaporación de su mayoría de Gobierno y solo unas horas después de que la Cámara tumbara la cesión a Junts de las competencias de inmigración. Esta vez fue la abstención de Junts y de Esquerra la que ha hecho posible que el Congreso censurara la incompetencia de Ana Redondo.

No está siendo una semana feliz para Pedro Sánchez, que soñaba con opositar al Nobel de la Paz en Nueva York, en una semana de diplomacia de salón y que ha tenido que cancelar dos entrevistas en CNN y en Bloomberg… no le fueran a preguntar por política doméstica.

Pero doméstica… en sentido estricto… doméstica de casa. Porque el juez que lleva la causa le ha comunicado a Begoña Gómez que la enviará al banquillo por malversación para que sea juzgada por un jurado popular.

Caben recursos y hay recursos pendientes, pero la noticia es un nuevo golpe en la reputación de un presidente que tiene en el banquillo a su hermano y a su fiscal general en ejercicio… digo su fiscal general porque el posesivo es muy pertinente aquí, es su fiscal general, el hombre que no entendió el sentido de la fórmula ministerio fiscal y creyó que eso significaba que era el ministro 23 del Gobierno. Esperen que aún faltan cargos, al menos un secretario de Organización en prisión preventiva y otro que va también camino del banquillo.

A ver… algunas claves de la decisión de Juan Carlos Peinado. El juez ha aislado la causa por malversación contra Begoña Gómez del resto de imputaciones y eso la aboca a ser juzgada por nueve ciudadanos. Lo que han de juzgar estos ciudadanos es si hubo irregularidades en la contratación de su amiga Cristina Álvarez como asesora en la Moncloa. Por eso también está imputada la amiga y el actual delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, que entonces trabajaba en el ministerio de la Presidencia.

Esto del jurado popular… hay quien cree, como quien les habla, que es lo contrario de un ideal de justicia. Es una forma de popularizar la justicia, o sea de cargarla de emotividad, o sea de que sea menos justa.

Por hacer un poco de memoria… Aunque el mandato constitucional es de 1978, el jurado no se reguló de forma efectiva hasta la Ley Orgánica 5/1995, impulsada por el Gobierno de Felipe González (PSOE) con el ministro de Justicia Juan Alberto Belloch. Hubo debates intensos en el Parlamento, pero finalmente se aprobó con apoyo del PSOE, IU y nacionalistas, y la oposición crítica del PP de entonces, que temía falta de garantías.

Bueno, volviendo a Begoña Gómez… El juez la ha convocado este sábado a la esposa del presidente para que las acusaciones precisen los términos de su imputación

Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, considera que la situación es absolutamente insoportable. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Pues cargar contra el juez instructor. Igual que hicieron antes contra Beatriz Biedma o contra cualquiera que instruyera algún caso que perjudicara a Pedro Sánchez.

Hoy el frontón que el Gobierno ha instalado en el Congreso también ha tenido que devolver otras pelotas. Un muro también sirve como frontón. La ministra de Hacienda hoy tuvo un día complicado porque amaneció con una noticia muy comprometedora en El Confidencial.

Les leo: El último auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente trae malas noticias para María Jesús Montero. El instructor del caso Ábalos da por acreditado en su escrito que Hacienda aplazó una deuda de una de las empresas de Víctor de Aldama después de que este se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra, Carlos Moreno. "En efecto, se llevó finalmente a término", advierte el juez sobre el aplazamiento.

Esta afirmación refuerza la credibilidad de Aldama, que lleva meses diciendo que pagó a Moreno 25.000 euros en metálico a cambio de esta gestión. Hoy ha recibido una andanada muy interesante de Juan Bravo, que es el responsable de Hacienda del PP y que la verdad es que tiene un desempeño muy eficaz en el Congreso.

Su Majestad el Rey ha pronunciado su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, don Felipe se ha referido a la guerra en Gaza y ha sido un discurso de condena, muy comprometido, en el que se ha atenido a los estrictos términos donde los dos principales partidos puede encontrarse. Es decir, no ha utilizado el término difamante del genocidio, pero sí ha pedido a Netanyahu que detenga la masacre en Gaza y habló de actos aberrantes.

Por supuesto, ha pedido que Hamás libere a los rehenes y ha condenado su actividad terrorista. El Rey ha recordado también la herencia sefardí de España y que por tanto todo esto que le dice a Israel se lo dice a un país hermano.