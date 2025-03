Monólogo de las ocho: "Lo que hizo Montero no puede ser calificado de otra manera que de impugnación del Estado de derecho"

Desde la siete de la tarde, las seis en Canarias, la Brújula les habla hoy desde el CIMA Universidad de Navarra. Es un lugar prodigioso donde más de 400 profesionales de 18 países trabajan con una enorme paciencia. Miren… ahora que vivimos en el mundo espódico de los logros instantáneos, produce una cierta paz visitar y conocer un centro donde invierten años en la investigación de una enfermedad y que trabajan con la conciencia de que decenas o centenares de errores pueden conducir a un acierto.

En entre Centro Médico de Investigación Médica Avanzada desarrollan terapias génicas, medicina de ADN y ARN, ingeniería biomédica, etc. para poder curar lo que por ahora no tiene cura. Ahora hablábamos de los padres de Mikel, un chaval de 11 años que vive con una de esas temidas enfermedades de apellido extranjero: el síndrome de Dravet. Son enfermedades con poca fama, injustamente. Porque sus efectos bien merecen una reputación y sobre todo porque el conocimiento es lo que puede aportarle esperanzas a las familias que desgraciadamente la conocen.

Nos han enseñado, por ejemplo, los resultados de inyectarle luciferasa en una arteria de la cola de un ratón para iluminar su organismo y ver sus procesos biológicos. Hemos podido verlo, la bioluminiscencia. Son ratones luciérnaga, pero lo deslumbrante no es la luz, sino lo que la luz ilumina…

Estamos en Pamplona desde el Cima Universidad de Navarra: un centro de investigación que busca la cura a enfermedades que aún no la tienen, con el patrocinio de Italfarmaco y Acunsa. La misión de Italfarmaco es mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de proyectos pioneros de i+D, una producción de vanguardia y terapias innovadoras. Con una destacada presencia en enfermedades raras.

Acunsa es la compañía de seguros de salud que ofrece las mayores coberturas en tratamientos avanzados de enfermedades complejas. La única que cubre los ensayos clínicos del CIMA y la Clínica Universidad de Navarra.

Polémica sobre las universidades privadas

Vamos a hablar de asuntos menos luminosos que los ratones luciérnaga. Yo de María Jesús Montero tendría cuidado cuando hable de aquellos a los que le han regalado un título en la privada…. No vaya a ser que alguien se dé por aludido.

Es que ya saben que su jefe tiene una biografía forjada en instituciones privadas desde que era alumno hasta que fue profesor… en la Camilo José Cela. Seguramente tampoco quiera que volvamos a debatir acerca de la calidad de las tesis doctorales y… en fin… Es verdad que a nadie interesa tanto como a los centros de excelencia de la educación privada, el que se impongan criterios más restrictivos, porque eso es lo que preserva la calidad y el prestigio. Lo que ocurre es que María Jesús Montero ha tenido un fin de semana absolutamente desatado, con un furor mitinero que resultaba ofensivo. Hoy el presidente del Gobierno ha tratado de explicarlo de una forma algo más comedida

Caso Dani Alves

Ahora que de todas las afirmaciones de María Jesús Montero, la que ha provocado un verdadero terremoto ha sido su impugnación del principio de la presunción de inocencia a cuenta del caso Alves.

Hemos decidido emitirlo de nuevo porque aún cuesta creerlo; una impugnación tan perfecta del Estado de derecho. Porque la vicepresidenta podía haber criticado de mil maneras la sentencia dictada por tres magistrados y un magistrado de la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Cataluña. Podía haberse centrado en la evaluación de la prueba, decir que no está de acuerdo. Siendo una osadía, porque ella no ha podido estudiar la prueba, sería menos grave. Podía haber ponderado los argumentos de la condena del tribunal de instancia. Pero no… lo que hizo no puede ser calificado de otra manera que de impugnación del Estado de derecho cuyo principio primordial es la presunción de inocencia. Y eso la invalida para pertenecer a un gobierno democrático.

Hoy todas las asociaciones judiciales han protestado por las declaraciones mitineras de María Jesús Montero. La Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

Esto no es habitual… Lo que dicen en un comunicado es: "Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas, ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de derecho".

Bien, ahora, lo verdaderamente grave es que le tengan que recordar esto: "La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. (…) Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios". Cuando te tienen que recordar esta obviedad, creo que lo mejor es sentarse y reflexionar. Porque dice el PSOE que esto es justificable porque a veces uno se calienta en los mitines… bueno… pues que se atempere.

Ahora será el Supremo quien tome una decisión sobre el caso Alves y lo hará: "Tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente", que es como se toman en un Estado de derecho las resoluciones judiciales…

Terremoto político y financiero

Una cosa más… Dos terremotos… uno político y uno financiero… uno acontecido en Europa y otro que ocurrirá en Estados Unidos… ambas con unas consecuencias que van mucho más allá de su epicentro…

Marine Le Pen ha sido hallada "culpable" por desviación de fondos públicos e inhabilitada para cargos públicos con efecto inmediato durante los próximos cinco años, lo que fulmina sus ambiciones presidenciales para el 2027. La presidenta del tribunal especificó que Marine Le Pen ha sido hallada "culpable" de la desviación de fondos públicos europeos estimados en su caso personal en 474.000 euros.

La líder de extrema derecha habría usado ese montante para pagar a su guardaespaldas, a su jefe de gabinete y a un asistente. La jueza aseguró que la investigación ha demostrado que los beneficiarios de esos fondos estaban en realidad "trabajando para el partido" y que no desempeñaban funciones relacionadas con el Parlamento Europeo.

Los mercados están sufriendo hoy una sacudida, por los hechos consumados y por lo que vendrá. Corren las horas hacia el gran terremoto arancelario. Así es como lo ha bautizado Donald Trump, como 'The big One'… una batería de restricciones al libre comercio que nos retrotrae hasta hace un siglo, cuando una ola de proteccionismo agravó las consecuencias de la gran recesión.