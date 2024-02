El monólogo de las ocho: "Que España iba a contagiarse de la ira del campo que recorre Europa era previsible"

Los tractores han llegado a las puertas de las Cortes de Castilla y León en Valladolid y han complicado el tránsito en algunas de las arterias nacionales. Es una protesta que se ha precipitado antes de tiempo. Que España iba a contagiarse de la ira del campo que recorre toda Europa era algo perfectamente previsible… que lo iba a hacer de esta manera y ahora lo era algo menos.

En primer lugar, vamos a ocuparnos de lo que está ocurriendo y dónde y cómo puede afectarle y enseguida les hablamos de la naturaleza de esta revuelta de los tractores a la que los gobiernos asisten por el momento con más expectación que determinación.

Se pregunta hoy José Carlos Díez en El Periódico de España si estamos ante un 15M del campo. Desde luego se parece en que la representatividad no la tienen las organizaciones tradicionales y que en la protestas se mezclan demandas de todo tipo. Las habituales y muy comprensibles de un sector asfixiado por el desplome de precios, el aumento de costes, la sequía y las exigencias de la transición verde. Pero, también algunas relativas al libre comercio que son contradictorias entre sí y otras tan ambiciosas que cabe pensar que hay quien trata de emboscarse en la protesta para hacer política general y no preocuparse de la situación que viven los agricultores y cómo aliviar sus sufrimientos.

Y atención a lo que ocurra en Cataluña mañana, porque los agricultores han anunciado marchas lentas desde Gerona, Tarragona, Lérida, Cataluña Central y el objetivo es colapsar Barcelona.

Que algo está ocurriendo y que desborda los cauces convencionales de la política es algo indudable

la Comisión Europea ha tenido que retirar hoy su propuesta de reducir el uso de pesticidas en el campo para apaciguar los ánimos.

Hay quejas perfectamente legítimas, la reducción del precio que se le paga a los agricultores por el producto de su trabajo y el aumento de los costes están asfixiando al campo y haciendo imposible un relevo generacional.

Puede que sea una derrota moral, pero desde luego es una severa derrota de la Fiscalía General del Estado. Que por cierto se demostró que trató de engañar a la periodista Ángela Martialay de El Mundo, que hoy tiene buenas razones para sentir orgullosa del trabajo que ha hecho.

Después del misterioso cambio de opinión del fiscal del supremo, Álvaro Redondo, la Junta de Fiscales ha rechazado su informe y considera que hay indicios para investigar a Carles Puigdemont por delitos de terrorismo.

No es verdad eso que decía Pedro Sánchez de que todo el mundo sabe que no hay razón alguna para investigar a Puigdemont

No, no, no es una chaladura de García Castellón. Un juez puede estar equivocado. Los indicios pueden no terminar constituyendo una prueba. Pero, no es verdad eso que decía Pedro Sánchez de que todo el mundo sabe que no hay razón alguna para investigar a Puigdemont y a otras 24 personas en el caso de Tsunami Democràtic.

El Juez García Castellón no está solo: Acreditados fiscales del más alto tribunal por una amplísima mayoría de once a cuatro rechazan los argumentos del fiscal Redondo. Los argumentos más recientes, habría que decir… porque el fiscal Redondo elaboró un nuevo informe, diametralmente distinto al anterior, después de reunirse con el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Ahora que decíamos que esta podía ser solo una derrota moral y la razón es que el criterio de la junta de fiscales no es definitivo y ahora la ponente del informe enviado al Supremo será la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez-Conde, fiscal muy próxima al fiscal general Álvaro García Ortiz, de facto, su número dos.

Por eso hay que escuchar con atención esta declaración tan bien medida en cada una de sus palabras por la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

